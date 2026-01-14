La T-Social unifica los títulos de transporte sociales de 21 municipios barceloneses

El sistema entrará en funcionamiento de aquí a un año y sigue la tecnología sin contacto de la T-Mobilitat

La Asociación de Municipios por la Movilidad y el Transporte Urbano (AMTU), la ATM de Barcelona y la Generalitat han presentado este miércoles la tarjeta de transporte T-Social, que permite unificar los títulos de la tarificación social propios de 21 municipios de las comarcas barcelonesas.

Este nuevo soporte de viaje, que se empezará a distribuir a finales de este año 2026, unifica la tecnología de la tarificación social de 21 municipios de las comarcas barcelonesas, lo que permite eliminar definitivamente el sistema magnético en esta gama de billetes y los integra en la tecnología sin contacto. Con este salto tecnológico, estos títulos sociales, destinados, entre otros colectivos, a personas mayores, con discapacidad o en situación de paro, se integran plenamente en el ecosistema de la T-Mobilitat.

La T-Social establece un marco común e interoperable con el sistema de transporte público integrado, respetando la autonomía municipal. La implantación de la T-Social permitirá a los ayuntamientos disponer de datos de demanda real para ajustar mejor las líneas y horarios de bus urbano, además de simplificar los trámites administrativos permitiendo la renovación automática del título y la agilización de los procesos de recuperación de tarjetas perdidas.

El nuevo apoyo físico en PVC cuenta con una garantía de cinco años, si la tarjeta deja de funcionar dentro de este periodo, se reemplazará sin ningún coste adicional para el usuario. Además, como medida para fomentar la inclusión y la autonomía, el sistema prevé la creación del título de acompañante, una modalidad que permite que una persona acompañe el beneficiario del título y viaje de forma gratuita.

El Departamento de Territorio prevé que los 21 municipios de esta primera fase de la T-Social empiecen la distribución de las primeras tarjetas durante el último trimestre de 2026, con el objetivo que el sistema esté plenamente implantado en ellos en el primer trimestre de 2027.

Estos 21 municipios adheridos a la T-Social son: Cabrera de Mar, Calldetenes, Canovelles, Les Franqueses del Vallès, Granollers, Igualada, Martorell, Mollet del Vallès, La Roca del Vallès, Rubí, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Margarida de Montbui, Sitges, Terrassa, Vallirana, Vic, Vilafranca del Penedès, Vilanova del Camí y Vilanova i la Geltrú.