El CE Europa pide jugar el próximo partido en Gavà tras su doble problema con el césped

El juez dio de plazo hasta este martes para que el club encontrara una alternativa a Can Dragó, que no puede acoger el encuentro por los daños provocados por las lluvias

El CE Europa ha presentado este martes a la Real Federación Española de Fútbol la petición de disputar su próximo encuentro contra el Atlético Madrileño, este sábado, en el Estadi Muncipal la Bòbila de Gavà (Barcelona). En un principio, el partido estaba previsto que se celebrara en Can Dragó, sin embargo, el césped del complejo deportivo público situado en el distrito de Nou Barris aún no está preparado para acoger el enfrentamiento debido a las intensas lluvias y el frío del pasado mes de diciembre. Es la segunda vez que el Europa tropieza con el césped.

Cuando se eligió el estadio de Can Dragó, en cumplimiento del reglamento que obliga a presentar un segundo campo, en caso de que el principal no cumpla con los requisitos federativos (el actual Nou Sardenya es de césped artificial), el Ayuntamiento ya programó inversiones para poder adecuar los vestuarios, las gradas y la zona de prensa. El problema: el césped no enraizó. Debido a las últimas lluvias, el conjunto escapulado pidió aplazar el encuentro, pero el juez Único de Competiciones No Profesionales de la Federación Española de Fútbol, Rafael Alonso Martínez, desestimó esta petición, concediéndole un plazo de hasta este martes para encontrar un espacio alternativo donde disputar el duelo.

Esta decisión llega después de que la Federación concediera una prórroga de seis meses al club barcelonés para mantener su sede habitual en el Nou Sardenya tras ascender de categoría, puesto que la institución no acepta que los encuentros de Primera RFEF se disputen en césped artificial.

El campo donde juega el CF Gavà, equipo del grupo 3 de Segunda Catalana, cumple con el requisito del césped natural, pero el aforamiento del espacio puede ser una complicación, puesto que la Bòbila cuenta con una capacidad para unos 1.600 espectadores. No obstante, en el comunicado del club donde informa sobre la actual situación, pone sobre la mesa que, aunque el mínimo que impone la RFEF son de 3.000 aficionados en la grada, al largo de la temporada se han disputado varios encuentros en otros estadios donde no se ha llegado a esta cifra.

Para el Europa, jugar en la que es su casa es muy importante, debido a la estrecha relación que existe entre los jugadores y los aficionados del club. Ya lo dijo el presidente del Europa, Héctor Ibar, el pasado mes de julio durante la presentación de Can Dragó como segundo escenario para el club catalán: “Salir del Nou Sardenya es perder la esencia”. Y remarcó la intención de “seguir luchando”. “En ningún caso nos rendiremos”, remató.

El Europa espera tener la respuesta de la Federación cuanto antes para poder organizar la venta de entradas, así como los desplazamientos de sus socios hacia Gavà. En principio, el encuentro contra el Atlético Madrileño será el único que el conjunto catalán tenga que disputar fuera del Nou Sardenya o Can Dragó. Para el próximo partido contra el Hércules de Alicante, el campo del Can Dragó ya estará disponible.