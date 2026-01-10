Los Mossos cargan en una protesta contra el grupo neonazi Núcleo Nacional en Sentmenat (Barcelona)
La policía catalana dispersa a golpe de porra a unos 400 manifestantes después del lanzamiento de una bengala
Los Mossos d’Esquadra han cargado esta noche contra un grupo de 400 personas que protestaban en contra de un acto del grupo neonazi Núcleo Nacional en Sentmenat (Barcelona). Las imágenes de lo ocurrido muestran a los agentes dispersando a los congregados después del lanzamiento de una bengala. Un portavoz del cuerpo asegura que antes de la maniobra, los manifestantes habían atacado la línea policial con piedras, contenedores y pirotecnia, e indica que cuatro agentes han resultado heridos, sin especificar el momento exacto y el alcance de las lesiones.
El grupo de extrema derecha Núcleo Nacional, radicado en Madrid y nacido al calor de las protestas en la sede del PSOE de noviembre de 2023, ha anunciado durante la semana su intención de inaugurar un local en Barcelona. En las redes sociales, han mantenido la expectación sobre donde sería el acto, mientras grupos de izquierdas anunciaban su intención de boicotearlo.
Centenars de joves defensant l’orgull antifeixista del nostre poble, de la nostra classe!— Arran (@Arran_jovent) January 10, 2026
No passaran! ✊ https://t.co/5yT9KLrdOt pic.twitter.com/dBZvNSl1xs
Finalmente, a las cuatro de la tarde han desvelado que se reunirían en un local, dos horas más tarde, en Sentmenat, un municipio a más de 30 kilómetros de Barcelona. A las siete de la tarde se ha iniciado la protesta, que a las nueve de la noche todavía seguía activa.
