Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
rave

Los Mossos denuncian a cerca de cien asistentes a la fiesta ‘rave’ de La Sénia (Tarragona)

La concentración duró cinco días y reunió a más de 1.000 asistentes en dos naves industriales

Violador Lleida
EFE
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Los Mossos d’Esquadra denunciaron a cerca de cien participantes de la fiesta ilegal ‘rave’ celebrada durante cinco días en La Sénia (Tarragona) por tenencia de drogas o armas, falta de respeto a los agentes, conducir sin carné o por infracciones de tráfico. Según ha informado este martes la policía catalana, entre los denunciados hay ocho organizadores que habían ocultado en un falso fondo de un camión los equipos de sonido, el cableado, una nevera tipo barra de bar, bebidas alcohólicas sin etiquetado y una caja registradora.

La fiesta, que comenzó en Nochevieja y se alargó hasta el domingo por la tarde, reunió a cerca de un millar de personas en dos naves del polígono industrial Mataltes, a las afueras de la población. Los Mossos d’Esquadra delimitaron la zona y establecieron, hasta el lunes a las 15.00 horas, un control en los puntos de acceso y salida, donde identificaron a 603 personas y 247 vehículos y realizaron pruebas de alcohol y drogas -hubo 45 positivos por sustancias estupefacientes-.

Más de 250 agentes, repartidos en turnos, participaron en estos controles “para garantizar la seguridad de las personas, hacer cumplir la legalidad vigente y evitar incidentes de orden público”, señala la policía catalana.

Los Mossos realizaron 37 denuncias administrativas por la Ley de Seguridad Ciudadana (27 por tenencia de drogas, 9 por armas reglamentadas y 1 por falta de respeto a los agentes de la autoridad); una denuncia penal por conducir sin permiso; 52 administrativas en materia de tráfico y ocho actas administrativas por material relacionado con la organización.

La ‘rave’ transcurrió sin incidentes graves, aunque los agricultores de las fincas de olivos colindantes han denunciado daños en sus cosechas de olivas, ya que hubo asistentes que acamparon y aparcaron vehículos en sus terrenos. Es la primera vez que se tiene constancia de una fiesta de este tipo en La Sénia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

La rave de La Sénia se instala en una nave donde la crisis frenó una planta de biomasa

Alfonso L. Congostrina | Barcelona

La ‘rave’ ilegal de La Sénia termina tras cinco días seguidos sin incidentes graves

EFE | Tarragona

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. El abogado que logró la liberación de Julian Assange por el caso Wikileaks representará a Maduro en el juicio por narcoterrorismo en Nueva York
  2. El PP defiende ahora que “hay dudas sobre si se ha infringido el Derecho Internacional” en Venezuela
  3. Así le hemos contado las noticias de Venezuela tras la detención de Maduro este 5 de enero de 2026
  4. Xi Jinping se pronuncia de forma velada sobre Venezuela: “Las prácticas de intimidación hegemónica afectan gravemente al orden internacional”
  5. Un juez de 92 años nombrado por Clinton se encargará del juicio a Maduro en Nueva York
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 17,99€
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 17,99€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 37,75€ (31% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 37,75€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_