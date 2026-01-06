Los Mossos denuncian a cerca de cien asistentes a la fiesta ‘rave’ de La Sénia (Tarragona)
La concentración duró cinco días y reunió a más de 1.000 asistentes en dos naves industriales
Los Mossos d’Esquadra denunciaron a cerca de cien participantes de la fiesta ilegal ‘rave’ celebrada durante cinco días en La Sénia (Tarragona) por tenencia de drogas o armas, falta de respeto a los agentes, conducir sin carné o por infracciones de tráfico. Según ha informado este martes la policía catalana, entre los denunciados hay ocho organizadores que habían ocultado en un falso fondo de un camión los equipos de sonido, el cableado, una nevera tipo barra de bar, bebidas alcohólicas sin etiquetado y una caja registradora.
La fiesta, que comenzó en Nochevieja y se alargó hasta el domingo por la tarde, reunió a cerca de un millar de personas en dos naves del polígono industrial Mataltes, a las afueras de la población. Los Mossos d’Esquadra delimitaron la zona y establecieron, hasta el lunes a las 15.00 horas, un control en los puntos de acceso y salida, donde identificaron a 603 personas y 247 vehículos y realizaron pruebas de alcohol y drogas -hubo 45 positivos por sustancias estupefacientes-.
Más de 250 agentes, repartidos en turnos, participaron en estos controles “para garantizar la seguridad de las personas, hacer cumplir la legalidad vigente y evitar incidentes de orden público”, señala la policía catalana.
Los Mossos realizaron 37 denuncias administrativas por la Ley de Seguridad Ciudadana (27 por tenencia de drogas, 9 por armas reglamentadas y 1 por falta de respeto a los agentes de la autoridad); una denuncia penal por conducir sin permiso; 52 administrativas en materia de tráfico y ocho actas administrativas por material relacionado con la organización.
La ‘rave’ transcurrió sin incidentes graves, aunque los agricultores de las fincas de olivos colindantes han denunciado daños en sus cosechas de olivas, ya que hubo asistentes que acamparon y aparcaron vehículos en sus terrenos. Es la primera vez que se tiene constancia de una fiesta de este tipo en La Sénia.
Archivado En
