El Govern levantará el 8 de enero las restricciones por la dermatosis en Cassà de la Selva
Los ganaderos afectados recibirán en los próximos días las indemnizaciones por los sacrificios de animales
El Departamento de Agricultura, Ganadería,Pesca y Alimentación levantará a partir del 8 de enero las restricciones por la dermatosis nodular contagiosa (DNS) en el radio de Cassà de la Selva (Girona), tras haber pasado 45 días sin nuevos casos, aunque las restricciones continuarán en Francia. De esta forma, la actividad ganadera podrá retornar a su actividad habitual en las explotaciones afectadas por este foco, también la que corresponde a la entrada de animales, ha informado el departamento en un comunicado.
Las indemnizaciones por los sacrificios obligatorios se empezarán a pagar en los próximos días a los ganaderos afectados, después de que el Govern aprobase la resolución que establece los baremos de las indemnizaciones que se abonarán. Los importes se aplicarán a todos los sacrificios efectuados desde el 3 de octubre de 2025, cuando se detectó el primer caso de la enfermedad en Cataluña, y tienen en cuenta factores como la función productiva del animal, la edad, la fase reproductiva y otros criterios técnicos.
El Govern también contempla una nueva orden de ayudas para recuperar el potencial productivo de las explotaciones afectadas, con actuaciones como la destrucción de pienso contaminado y la repoblación de ganado. En paralelo, el departamento sigue desplegando la vacunación, que, de acuerdo con la normativa, solo puede aplicarse de forma excepcional como respuesta ante la detección de brotes o ante la existencia de un riesgo significativo de difusión del virus. Los animales empezaron a vacunarse en Cataluña solo cinco días después de la declaración del brote. En este momento, los animales de las comarcas incluidas dentro delos radios afectados están vacunados en su totalidad, mientras que, en el resto de comarcas donde se ha autorizado la vacunación, los porcentajes de consecución se sitúan en torno al 80 %.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Lo más visto
- Los grandes derrotados del Gordo de Navidad de Villamanín, 15 jóvenes de entre 18 y 25 años: “Hoy hemos perdido amigos”
- Acuerdo en Villamanín por el Gordo sin repartir: la comisión de fiestas cede más de dos millones por la paz del pueblo
- Junqueras avisa de que la recaudación del IRPF es “imprescindible” para negociar los presupuestos de Sánchez e Illa
- El alpinista Simone Moro sobrevive a un infarto a 5.000 metros y anuncia la creación de un servicio de rescate aéreo en el Karakoram de Pakistán
- Desaparecidos cuatro españoles de una misma familia de Valencia en un naufragio en Indonesia