El Govern levantará el 8 de enero las restricciones por la dermatosis en Cassà de la Selva

El Departamento de Agricultura, Ganadería,Pesca y Alimentación levantará a partir del 8 de enero las restricciones por la dermatosis nodular contagiosa (DNS) en el radio de Cassà de la Selva (Girona), tras haber pasado 45 días sin nuevos casos, aunque las restricciones continuarán en Francia. De esta forma, la actividad ganadera podrá retornar a su actividad habitual en las explotaciones afectadas por este foco, también la que corresponde a la entrada de animales, ha informado el departamento en un comunicado.

Las indemnizaciones por los sacrificios obligatorios se empezarán a pagar en los próximos días a los ganaderos afectados, después de que el Govern aprobase la resolución que establece los baremos de las indemnizaciones que se abonarán. Los importes se aplicarán a todos los sacrificios efectuados desde el 3 de octubre de 2025, cuando se detectó el primer caso de la enfermedad en Cataluña, y tienen en cuenta factores como la función productiva del animal, la edad, la fase reproductiva y otros criterios técnicos.

El Govern también contempla una nueva orden de ayudas para recuperar el potencial productivo de las explotaciones afectadas, con actuaciones como la destrucción de pienso contaminado y la repoblación de ganado. En paralelo, el departamento sigue desplegando la vacunación, que, de acuerdo con la normativa, solo puede aplicarse de forma excepcional como respuesta ante la detección de brotes o ante la existencia de un riesgo significativo de difusión del virus. Los animales empezaron a vacunarse en Cataluña solo cinco días después de la declaración del brote. En este momento, los animales de las comarcas incluidas dentro delos radios afectados están vacunados en su totalidad, mientras que, en el resto de comarcas donde se ha autorizado la vacunación, los porcentajes de consecución se sitúan en torno al 80 %.