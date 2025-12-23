El MNAC presiona para que Cultura intervenga en un informe sobre la devolución de los murales de Sijena

El Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) no da su brazo a torcer. Quiere que el Ministerio de Cultura, máxima voz autorizada en patrimonio histórico, dé su opinión en la batalla judicial que atañe a los murales románicos de Sijena, cuya restitución al antiguo monasterio de los Monegros está avalada por el Tribunal Supremo. La dirección del museo intentó que el Instituto del Patrimonio Cultural de España hiciera su propio informe (como ya hizo con la Dama de Elche, que evitó su traslado) y el ministerio hizo oídos sordos. Ahora, la jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Huesca ha propuesto una comisión de peritos para decidir sobre cómo se ha de proceder en ese retorno y la defensa del MNAC no ha perdido la oportunidad. ¿A quién propone? El IPCE está entre las primeras propuestas de entre diferentes instituciones, sobre todo internacionales.

Así consta en una alegación remitida al Juzgado que debe decidir sobre la restitución de la joya románica que ahora se exhibe en dos salas del museo barcelonés. La decisión fue votada por unanimidad el pasado jueves en el patronato del MNAC, una reunión ordinaria, la última del año, pero en la que la batalla judicial de Sijena volvió a ganar protagonismo seis meses después de que el Supremo decidiera dar la razón a las demandas del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, que llevan más de una década reclamando que las pinturas del siglo XII vuelven al cenobio oscense. El juzgado ha abierto una puerta inesperada a las esperanzas del museo catalán, puesto que la constitución de esa comisión responde a una petición que presentó, y luego retiró, el letrado que defiende los intereses del consistorio sijenense. Una prueba de que la documentación acumulada en el juzgado empieza a ser excesiva para su gestión.

El grupo de peritos deberá ser paritario entre los que ofrezcan cada una de las dos partes. El MNAC opta por no tener ninguno propio de su museo, pero sí reclama que todo aquel que participe en el grupo de trabajo “actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes”. Y, tal y como marca también la ley, los dictámenes sobre “la mejor manera de ejecutar la sentencia” -desmontaje de las pinturas murales y su embalaje y posterior traslado- y el cronograma que se considere necesario se formularán por escrito.

El letrado del MNAC propone “una comisión de peritos” integrada por las tres administraciones que integran su patronato: la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura, a través del IPCE.

Además de esa parte, la más próxima al MNAC, el patronato quiere que la jueza instructora tenga en cuenta la posibilidad de incluir en el grupo distintos organismos internacionales, “dada la importancia cultural mundial” de las pinturas que han de ser trasladadas. De ahí que haya optado por siete instituciones, a algunas de las cuales ya ha reclamado informes que ha integrado en la causa sobre la ejecución de sentencia.

Entre esas instituciones se encuentra la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM en su acrónimo inglés). Este último organismo ya realizó un informe que ponía énfasis en la debilidad de las pinturas de Sijena y advertía de la necesidad de realizar un informe de riesgos antes de realizar ningún trabajo que pusiera en riesgo los antiguos murales. En tercer, lugar se llama a ponerse en contacto con el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, Icomos, un organismo no gubernamental.

También están llamados a participar en la comisión el Courtald Institute, un centro de investigación asociado a la Universidade Londres; el Getty Conservation Institut, de Los Ángeles; el Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro y La Scuola Universitaria Professionale della Svizzera, que destaca, según destaca el MNAC, por sus especialistas en pintura mural. “No se comprendería una comisión de peritos que no estuviera compuesta, en una medida relevante, por expertos mundiales”, señala el escrito remitido por el museo catalán.

La creación de la comisión no hace más que prolongar todavía más la resolución del litigio sobre las pinturas de la antigua sala capitular del monasterio de Sijena. Si alcanzar la sentencia definitiva llevó, hasta que fallara el Tribunal Supremo, más de diez años, decidir su ejecución acumula de momento más de seis meses e ingentes escritos de todas las partes implicadas. El MNAC defiende que los murales no se pueden trasladar porque ese movimiento atentaría contra una integridad que ya está en cuestión: sus 134 metros cuadrados de pinturas originales y restituciones cuentan con más de 700 puntos críticos que podrían amplificarse si se sometiera a las tensiones de un traslado.