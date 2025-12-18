Un abismo entre sexos en los cuidados: “Si no tienes más de dos horas libres al día, tienes pobreza del tiempo”

Acción de protesta previa al Día Internacional de la Mujer organizada por el Sindicato de Madres en la diversidad funcional y otros colectivos de cuidadoras, el 7 de marzo de 2025.

Existe un abismo entre sexos el tiempo que dedican a los cuidados. Las mujeres triplican a los hombres en la planificación de tareas domésticas. Así lo constata una encuesta a iniciativa de Time Use Initiative y publicada por el Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). El 60% de las mujeres asegura que planifica las comidas familiares en los días laborables, frente al 23,7% de los hombres. En el seguimiento escolar de los hijos, la diferencia es todavía más acuciante: un 55,9% ellas, y un 9,8% ellos. Marta Junqué, directora de Time Use Iniatiative, advierte de que el 80% de la población activa en Cataluña tiene problemas con la gestión del tiempo, en especial las mujeres. “La jornada laboral de ellas es más larga. El hecho de que los hombres empiecen a introducirse en el mundo de los cuidados no soluciona el problema. Si no tienes más de dos horas libres al día, tienes pobreza del tiempo”, alerta.

Lejos queda el modelo que propuso el filántropo y socialista utópico galés Robert Owen en el siglo XIX. En aquella sociedad basada las colonias industriales y en la que el peso de la mujer en el mercado laboral era ínfimo, el modelo de las ocho horas de Owen -ocho de trabajo, ocho de descanso y ocho de recreo-, ya no es válido. Sin embargo, Junqué advierte de que la sociedad todavía se rige por ese principio, pero que la incorporación de la mujer al mundo laboral rompió aquel triángulo.

“En aquel esquema no se contemplaban los cuidados, porque se daba por hecho que eran las mujeres quienes se encargaban. Por eso, desde la entidad, sugerimos un nuevo pacto social y proponemos una ley de usos del tiempo que tanto PSOE como Sumar se comprometieron a aprobar”, explica la experta. A pesar de que Cataluña ha reducido un 46% la brecha de género en tareas domésticas y familiares, todavía queda camino por recorrer.

La clase social y el nivel de formación son otros factores que inciden directamente en el uso del tiempo. En concreto, el 72% de las mujeres con estudios de educación primaria o inferior declaran que se encargan de dichas tareas, mientras solo un 22% de los hombres con el mismo nivel asegura hacerlas. En el caso de las personas con educación superior, el porcentaje de mujeres que afirman ser quienes planifican se reduce al 53,4%, y el de los hombres aumenta hasta el 25,4%.

Junqué atribuye este fenómeno a la estrecha relación entre tiempo y poder. “Cuanto más poder tiene uno para la organización, más poder tiene para lograr esa autonomía. Las clases con menos recursos no la logran, pero tampoco pueden comprar tiempo”, matiza. “Si una familia no llega a llevar a los hijos al colegio, paga a alguien para que lo haga”, ejemplifica. Parece lógico, pero facilitar esos servicios desde las políticas públicas, es más complejo.