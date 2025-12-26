La Policía de Málaga interviene en una fiesta con cien personas en una vivienda alquilada en Churriana

La Policía Local de Málaga ha intervenido a primera hora de la mañana de este viernes en una fiesta sin autorización organizada en una vivienda alquilada en la barriada de Churriana en la que había un centenar de personas.

El responsable del evento será denunciado por ejercer una actividad de ocio sin la preceptiva autorización y por obstaculizar la actividad inspectora de los agentes, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La Policía había detectado la organización del evento a través de las redes sociales y ha actuado después de que las interacciones se reactivasen durante la madrugada con indicaciones sobre la ubicación exacta de la fiesta, en la que se cobraban 25 euros por entrada. Los agentes han constatado que el interior del inmueble, situado en la Carretera de Coín, podría haber más de un centenar de personas. Además, la Policía ha recibido varias llamadas por molestias de ruido y la presencia de vehículos mal estacionados.

Durante la intervención, se ha denunciado a los propietarios de diez vehículos mal aparcados -cuatro de ellos han sido retirados por la grúa-, así como a varias personas por hacer necesidades fisiológicas en la vía pública. Asimismo, se ha impedido la entrada a la vivienda a más personas, mientras las que salían han sido identificadas.

La Policía Local también ha denunciado al responsable de otra fiesta privada en otra vivienda en la calle Canal, también en el distrito de Churriana, cuyo organizador será denunciado por ejercer una actividad de ocio sin autorización, si bien en este caso ha desalojado tras ser advertido por los agentes.

El bando dictado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, con motivo de la Navidad y Fin de Año, aconseja a la ciudadanía que se informe previamente de si las fiestas y cotillones de carácter ocasional o extraordinario a las que pretendan asistir cuentan con la preceptiva autorización municipal previa; y a los organizadores, que ofrezcan toda la información y publicidad necesaria sobre la autorización previa y condiciones del evento.