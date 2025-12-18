El alcalde de Sevilla desbloquea el Plan de seguridad para Navidad gracias a Vox

Sevilla contará con un Plan de Navidad que garantice la seguridad en los días que restan de celebraciones navideñas, aunque su entrada en vigor será casi tres semanas más tarde de lo que preveía el Ayuntamiento, que vio cómo toda la oposición votaba en contra el pasado 26 de octubre, a 48 horas del encendido navideño. 22 días después, el PP, que gobierna en minoría, ha conseguido que su propuesta, prácticamente idéntica a la que presentó entonces, salga adelante gracias a la abstención de Vox, que se encuentra en plenas negociaciones con los populares para la aprobación de los presupuestos municipales, en un movimiento que ha sorprendido porque el martes la formación ultra dio por hecho que volvería a tumbarlo.

El plan de seguridad entrará en vigor este viernes y se extenderá hasta el 6 de enero. Según el acuerdo al que llegó el consistorio con el Sindicato Profesional de Policías Municipales (Sppm), mayoritario de la Policía Local, la semana pasada se garantizará un día de descanso y hasta 595 euros extra por cada festivo o jornada de fin de semana trabajado, tal y como adelantó El Correo de Andalucía. Con la abstención de Vox, el equipo de Gobierno ha conseguido movilizar una partida de 4,6 millones, que no existe ahora mismo en los fondos destinados a la productividad de los agentes municipales -solo queda un remanente de 17.000 euros- y que se detraerá de los presupuestos de 2026, que ni siquiera se han aprobado.

La dotación económica para el primer plan -que entonces, al incorporar tres semanas más, ascendía a 5,6 millones de euros- es el principal argumento que esgrimieron todos los partidos de la oposición en el pleno del 26 de noviembre para oponerse a la propuesta presentada por el alcalde, José Luis Sanz. Contaban, además, con el informe de la Intervención que no había dado el visto bueno por la falta de fondos. Esa ha sido también la línea que la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, ha expuesto este jueves: “No estamos votando un plan de seguridad para la Navidad, sino autorizar un gasto de 4,6 millones de euros para pagar un plan que ya se está aplicando”, ha señalado, para advertir que si este año, los 17 millones de presupuesto para productividad de la Policía Local se habían agotado en mayo, si a esa misma dotación prevista para 2026 se le detraían ya 4,6, “¿qué va a hacerse con menos presupuesto?”. Sin embargo, a la hora de la votación, se han abstenido porque, ha sostenido Peláez, el Gobierno municipal había dado “la garantía de que la seguridad de la ciudad no se va a ver comprometida durante las fiestas navideñas”.

El debate de este jueves, como el anterior, ha girado en torno a la “responsabilidad”, que demandaba el PP al resto de los grupos para garantizar la presencia policial adecuada en las fiestas de Navidad, y la “improvisación” y la “chapuza”, con la que los partidos de la oposición ha definido la actuación del Ayuntamiento, que ha autorizado numerosos eventos a lo largo de este año que han hecho que se llegue a la Navidad sin presupuesto para pagar las horas extra a los policías locales, cuya dotación también es mínima. Un ejemplo claro de esa mala gestión la han puesto de relieve los portavoces de PSOE y de Podemos-IU. Ambos han llamado la atención sobre el hecho de que el alcalde decidiera activar la fase 1 del plan de emergencia -que se aplica en caso de catástrofes naturales- para garantizar la presencia policial durante las primeras semanas del mes de diciembre, al no poder contar con el Plan de Navidad. “Ni la Delegación ni la Subdelegación de Gobierno han emitido informes de emergencia”, ha recriminado el edil socialista, Juan Carlos Cabrera.

Este subterfugio, con el que el Ayuntamiento quería garantizarse la presencia de hasta 500 efectivos en tres turnos en días señalados, como el puente de la Inmaculada -el que más visitantes concentra en la ciudad de todo el año- o en el derbi Sevilla-Betis, ha soliviantado a la Policía Local, que no ha acudido a sus puestos de trabajo, en especial los fines de semana y festivos, por entender que no se dan las condiciones de una situación de emergencia. Los sindicatos han llevado este plan de emergencia a los tribunales -la jueza ha pedido tiempo para adoptar la medida cautelar de su suspensión- y el alcalde también ha avanzado medidas legales contra quienes se ausentaron sin justificación médica.

El presidente del Sppm, Luis Val, ha saludado la aprobación del nuevo Plan de Navidad porque “garantiza mayor presencia policial en las calles que el que estaba vigente”, que data de 2004 y que es el que se hubiera activado si Vox no se hubiera abstenido. “El alcalde ha conseguido salvar su Navidad a costa de pagar dinero”, reprocha, sin embargo, Santiago Raposo, responsable de Csif en la Policía Local, que no suscribió el acuerdo de la semana pasada. El representante sindical considera que, al margen de los incentivos económicos, no se ha conseguido que el Ayuntamiento se comprometa a abordar las reformas estructurales que el cuerpo lleva tiempo reclamando ni hay garantía de que, como ha ocurrido este año, la dotación presupuestaria se consuma a mitad de curso por la falta de previsión. Desde Sppm aseguran de que ellos seguirán reclamando esas mejoras.

“Este no es un cheque en blanco”, ha advertido la portavoz de Vox al alcalde. Peláez ha exigido que se lleven a cabo esos cambios que exige la policía. “El problema es la falta absoluta de organización”, ha sostenido. “Si la situación no ha cambiado, ¿cuál ha sido el acuerdito con la extrema derecha?”, se ha preguntado Ismael Sánchez, portavoz de Podemos-IU en el consistorio. PP y Vox están en plena negociación de los presupuestos municipales, que se ha ampliado a petición de la formación ultra después de que el lunes los populares aprobaran el 90% de sus enmiendas para favorecer políticas de natalidad a costa de partidas destinadas a los programas de la mujer, igualdad y cooperación al desarrollo.