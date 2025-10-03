Fallece un niño de 13 años tras sufrir un accidente con un patinete que conducía en un municipio de Sevilla

La principal hipótesis es que el menor se distrajo y chocó contra un vehículo que estaba aparcado. En el siniestro otro chicho de la misma edad, que iba de pasajero, resultó herido

Un menor de 13 años ha fallecido este jueves en la localidad sevillana de El Saucejo tras sufrir un accidente con el patinete que conducía. La Guardia Civil baraja como principal hipótesis “la distracción o desatención” del chico que motivó que chocara contra un turismo que se encontraba estacionado. Como consecuencia del impacto, otro joven de la misma edad, que también viajaba en el vehículo de movilidad personal, resultó herido.

Los hechos sucedieron la tarde del jueves sobre las 19.20, cuando los servicios de emergencias del 112 recibieron varias llamadas alertando de que un joven se encontraba inconsciente en el suelo tras sufrir un accidente con un patinete. Hasta el lugar se desplazaron los servicios del Centro de emergencias sanitarias y la Policía Local. El menor fue trasladado al Hospital de Osuna, donde falleció.

El equipo de Atestados de Tráfico de la Guardia Civil de Utrera se ha hecho cargo de la investigación. Fuentes oficiales conocedoras del caso, descartan el atropello, porque el coche contra el que impactó el patinete estaba aparcado correctamente en la vía pública. La principal hipótesis es que el menor que conducía el vehículo tuviese un fallo de atención o se despistara provocando el accidente. Los investigadores están dilucidando la velocidad a la que iban y si llevaban casco, como es preceptivo.

El auge de este tipo de vehículos de movilidad personal, la vulnerabilidad de quienes los conducen y los problemas de convivencia entre sus usuarios y otro tipo de vehículos y los peatones ha motivado que se endurezca la normativa para los duelos de patinetes, que entrará en vigor a partir del año que viene. Los accidentes en los que están involucrados los patinetes eléctricos no han dejado de crecer, tal y como constata un estudio de la Fundación Mapfre publicado el pasado mes de abril. De acuerdo con las cifras ofrecidas, en 2024 se registraron 396 siniestros, un 23% más que en 2023. Más grave es el creciente número de usuarios de VMP fallecidos en accidente: 16 el año pasado (13 en vías urbanas y tres en carreteras), la cifra más alta en una década, frente a nueve en 2023 (ocho en ciudades). En paralelo, muchas capitales de provincia han decidido prohibir el servicio prestado por empresas de alquiler.