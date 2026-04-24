Belarra dice que sería una “humillación” esperar a que Trump eche a España de la OTAN “en vez de irnos”

En su habitual tono crítico con el Gobierno en materia militar, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha cargado este viernes contra el presidente Pedro Sánchez por su respuesta a primera hora desde Chipre a que el Pentágono, en un correo electrónico interno, plantee suspender a España de la OTAN por no haber apoyado el ataque de EE UU a Irán. El jefe del Ejecutivo fue muy firme en su posición contra el conflicto desde el principio, enarbolando, frente a otras posturas en Europa, la bandera del “no a la guerra”. En opinión de la diputada, que ha inaugurado en el Congreso la jornada La España del rearme: implicaciones sociales, políticas y geoestratégicas, sería una “humillación” esperar a que Donald Trump eche al país de la Alianza Atlántica y ha vuelto a reclamar que se abandone la institución.

Preguntado por ese email en plena cumbre informal de los líderes de la UE en Nicosia (la primera ya sin Viktor Orbán), Sánchez ha respondido este viernes que España es un “socio leal” de la Alianza y que solo trabaja con “documentos oficiales y posicionamientos del Gobierno de EE UU”.

“A mí lo que más me preocupa es la respuesta del presidente. Como hemos planteado esta semana [en un debate duro contra el PSOE en el Congreso], yo creo que nuestro país, un país que se considera a sí mismo una democracia, tiene el derecho y el deber de abrir ese debate y tenemos que poder decidir los españoles y las españolas si queremos o no pertenecer al mismo equipo geopolítico que el señor Donald Trump”, ha solicitado la secretaria general de Podemos, para quien formar parte de la Alianza representa “un enorme riesgo, nos convierte en un objetivo militar y también en cómplices de todas las atrocidades que están cometiendo Trump y Netanyahu en todo el mundo”.

Salir “inmediatamente” de la OTAN sería, para Belarra, una decisión “coherente” con la defensa de la paz promovida por el presidente. “Ese ‘no a la guerra’ no se ha traducido en acciones concretas y yo lo consideraría una enorme humillación que nos echen en vez de irnos, que es lo que tenemos que hacer”. Trump ha amenazado en numerosas ocasiones con expulsar a España de la OTAN, pero el tratado de la Alianza Atlántica no establece ninguna fórmula para sacar a los miembros de la organización. La opción sería la retirada voluntaria, según el artículo 13.

Ya en su discurso de apertura dentro de las charlas, la líder izquierdista ha acusado al Gobierno de apostar por el “mayor rearme de la historia de nuestro país”, duplicando el gasto militar en dos años y medio; y mantener abiertas las bases militares de Rota y de Morón.

“A todo el mundo le encanta Pedro Sánchez a nivel internacional, quizás porque no conocen ni la concreción de esa política internacional más allá de los discursos, ni la política doméstica”, ha subrayado Belarra para referirse al problema de la vivienda, la subida de precios en la cesta de la compra o la precariedad de los salarios. “Para distraer esa atención, ha construido un perfil internacional enormemente fuerte, basado en lo discursivo”, ha considerado.