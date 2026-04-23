El 018, el nuevo teléfono para atender a las víctimas de accidentes de tráfico

La Dirección General de Tráfico pone en marcha este nuevo servicio gratuito y con cobertura nacional da respuesta a una demanda histórica de las asociaciones de fallecidos y lesionados

“Ojalá que nadie lo tenga que descolgar”. Con estas palabras ha resumido la presidenta de la asociación Stop Accidentes, Jeanne Picard, la puesta en marcha del 018, el nuevo teléfono de atención a las víctimas de accidentes de tráfico que ha inaugurado la Dirección General de Tráfico (DGT) y que ha presentado este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El 018, que ya está en funcionamiento y es de carácter gratuito y con cobertura nacional, estará disponible de 8.00 a 21.00 todos los días del año. Será atendido por trabajadores sociales, psicólogos y abogados. Estos profesionales, que han sido formados para atender a este tipo de víctimas, informarán de trámites y recursos útiles tras un siniestro, como asociaciones y servicios de apoyo; darán orientación y asesoramiento personalizado –como recursos psicológicos, sociales, legales y médicos disponibles– y se comprometen al seguimiento en casos de siniestros graves durante un año. Se atenderá en 50 idiomas, además de en las lenguas cooficiales de España.

“Por tanto, el 018 no solo ofrece atención directa, sino que facilita el acceso a una red de apoyo ya existente, lo que fortalecerá el trabajo de las asociaciones y garantizará que ninguna víctima se quede sin información, sin acompañamiento y sin la posibilidad de recibir una atención especializada y continuada”, ha informado Grande-Marlaska.

Se podrá acceder marcando el propio 018, a través de WhatsApp en el 645 713 823, en el correo electrónico victimastrafico@dgt.es o en el formulario en la página web de la DGT: https://www.dgt.es/nuestros-servicios/atencion-a-victimas/telefono-atencion/

“Es un servicio clave como primer punto de contacto a través del cual las víctimas reciben información, orientación psicológica, asesoramiento jurídico básico y acompañamiento emocional en momentos dramáticos”, ha explicado el ministro del Interior. Este ha insistido en que “la atención telefónica reduce barreras como el miedo, la distancia geográfica, la falta de recursos económicos o el desconocimiento de los procedimientos disponibles, y su carácter confidencial genera un entorno de mayor confianza para la víctima”.

El director del Observatorio Nacional de Tráfico, Álvaro Gómez, ha explicado que no se trata de un teléfono de emergencias —“para eso ya existe el 112″, ha matizado—, ni un servicio de atención terapéutica ni un sustituto de la defensa jurídica personalizada. El 018 es un servicio pionero que se suma a los servicios específicos de atención a víctimas de tráfico que ya funcionan en otros países como Argentina y Colombia, según ha informado el Ministerio del Interior. En España, con ámbito regional, también existe de forma específica el Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico (SIAVT) en Catalunya, con una trayectoria muy consolidada.

“Un día especial y muy emocionante”

Jeanne Picard ha calificado esta jornada como “un día especial y muy emocionante”. “Son 25 años reclamando y pidiendo este teléfono incluso a nivel nacional. Por fin llegó el día. No hay palabras para expresar el dolor de un padre o una madre que acaba de perder a su hijo”, ha destacado, tras lo cual ha narrado momentos que viven las víctimas de un siniestro vial, como la llamada de la Policía, el enterarse por las redes sociales del accidente, el no poder abrazar ya a un familiar, que la justicia llegue tarde o el pasar hasta seis horas en urgencia. Picard se ha emocionado tanto que ha tenido que pasar la palabra a otra compañera de Stop Accidentes.

Las representantes de las cinco asociaciones que han acudido a la presentación en la sede de la DGT se han mostrado muy satisfechas por la puesta en marcha del servicio. Lo han visto como una medida para romper las dificultades que se producen tras sufrir un siniestro vial, sobre todo por el recorrido jurídico de muchos procesos, el dolor de la pérdida de una persona querida y la alta cantidad de trámites que es preciso acometer. También han recordado que se trata de una “reivindicación histórica” que tras años de solicitudes se ha puesto en marcha.

“Este servicio puede ser la primera voz que escuche una persona a la que le haya cambiado la vida en un momento en el que uno puede estar muy vulnerable. De lo que se trata es que ninguna víctima se sienta ni perdida ni sola”, ha destacado Elena Fernández, de DYA.

“Es fundamental su ayuda cuando las víctimas dejan el hospital y no saben qué recursos sociales hay en España. Le damos la bienvenida y es muy esperado. Parece que no lo íbamos a lograr, pero ya está aquí”, ha añadido Mar Cogollos, directora de la asociación Aesleme.