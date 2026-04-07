La Operación de Tráfico de Semana Santa concluye con 30 fallecidos, tres más que el año pasado

La Operación Especial de Tráfico de Semana Santa ha concluido con 30 personas fallecidas en 28 siniestros mortales, lo que supone tres víctimas más que en el mismo periodo del año pasado (27 fallecidos). Este dispositivo especial se desarrolló desde las tres de la tarde del viernes 27 marzo hasta la medianoche del lunes 6 de abril. Tráfico ha explicado que la movilidad ha aumentado un 3,2% y que se han registrado 17,3 millones de desplazamientos. Desde el inicio de 2026, han fallecido en las carreteras 209 personas, 59 menos que en el mismo periodo del pasado año, siempre según datos de la DGT.

El balance de la DGT destaca que han bajado los fallecidos en autopistas y autovías, con dos fallecidos menos respecto a la Semana Santa de 2025, y que las muertes por siniestralidad vial se siguen registrando mayoritariamente en las vías convencionales (un carril por sentido): 9 de cada 10 fallecimientos. También han aumentado los atropellos y las muertes por colisiones frontales, traseras y múltiples.

Ha bajado el número de motoristas fallecidos (cuatro, frente a los ocho del año anterior), pero ha subido el de los peatones (cinco frente a dos). Los turismos continúan siendo el vehículo con mayor número de víctimas mortales. También ha sufrido un aumento, con tres víctimas más respecto a la Semana Santa de 2025.

El domingo de Ramos sigue siendo el día con mayor número de fallecidos, en este caso con seis muertes. Este hecho ya lo destacó al principio del periodo festivo un estudio realizado por la Fundación Línea Directa, que analizó los datos de los últimos años. La franja horaria más peligrosa va desde las 14.00 hasta las 20.00, con 11 víctimas mortales. Por tramo de edades, las franjas de los 35 a los 44 años y de 25 a 34 años (seis y cinco, respectivamente) se hallan a la cabeza, mientras que el tramo de 45 a 54 ha disminuido en seis víctimas.

Galicia se encuentra a la cabeza de las comunidades autónomas por número de fallecidos (cinco), mientras que la mayor bajada se ha dado en Cataluña (cinco menos) y Canarias (tres menos). En el Principado de Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Murcia, Ceuta y Melilla no ha habido ninguna muerte en accidente de tráfico. La DGT apunta, sin embargo, que estos datos son provisionales y que se han recogido en las 24 horas posteriores al siniestro, por lo que habrá que esperar a que se investiguen en profundidad todos los casos.

196 personas fallecidas en el primer trimestre de 2026

Estos datos de subida de los fallecidos en accidente de circulación durante la Semana Santa contrastan con el balance de los tres primeros meses de 2026, en los que se ha registrado un descenso del 22% de las víctimas mortales, según datos de la DGT. En el primer trimestre del año, se han producido 186 siniestros mortales, con un balance de 196 personas fallecidas. Esto supone 56 menos que en 2025 y convierte a este primer trimestre en el de siniestralidad vial más baja de la serie histórica. Eso, si no se tiene en cuenta el año 2021, que estuvo condicionado por las restricciones de la movilidad generadas por la pandemia de covid. Tráfico ha enfatizado que estos datos se han producido en un contexto con un 4,12% más de desplazamientos de largo recorrido con respecto al pasado año.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha dado la enhorabuena a los conductores, a los que ha calificado como “los verdaderos artífices de este descenso”. Los expertos de la DGT consideran que un descenso del 22% es algo inusual e inédito, sobre todo si se tiene en cuenta que están aumentando los desplazamientos.

De nuevo, las vías convencionales son las más peligrosas, con el 78,6% de las víctimas mortales. Eso sí, han bajado los muertos en turismos, con un 31% menos —90 frente a los 131 de 2025—. Los llamados usuarios vulnerables de la vía —ciclistas, peatones, motoristas y usuarios de los patinetes— suponen ya el 45% de los fallecidos en carretera. Han descendido los ciclistas, pero aumentan los motoristas y los peatones.

Las víctimas siguen sin utilizar los sistemas de seguridad. Según datos de la DGT, 26 fallecidos no llevaban puesto el cinturón de seguridad: 23 en turismos, uno en furgoneta y dos en camión. Un ciclista y un motorista tampoco utilizaban el casco. El número de víctimas ha aumentado en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, mientras ha descendido en el resto.

Dentro del trimestre, destaca marzo, cuyas cifras han sido calificadas por Tráfico como “inusuales”. En sus 31 días, ha habido 68 siniestros mortales con 71 fallecidos, lo que representa 31 menos que en el mismo mes en 2025 (un 30% menos). La movilidad ha subido este mes un 10,85%, con 38,8 millones de desplazamientos de largo recorrido.