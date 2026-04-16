Muere una persona arrollada por un tren junto a la estación de Palencia
Adif ha comunicado que la víctima del atropello se encontraba en “un punto de paso no autorizado”
Una persona ha fallecido tras ser arrollada este jueves por un tren a la altura de la pasarela de Cardenal Cisneros en Palencia capital. El tráfico ferroviario ha estado interrumpido por el accidente, según los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y Adif y viajeros del propio trayecto.
Los hechos han ocurrido en torno a las 16.40 de este jueves, cuando se informó al 112 del arrollamiento de un tren a una persona, cuya identidad y edad no han trascendido, en la vía férrea situada junto a la avenida de los Reyes Católicos, a la altura de la pasarela de Cardenal Cisneros. Adif ha detenido el tráfico ferroviario a su paso por Palencia a raíz del siniestro y ha agregado que la persona arrollada se encontraba “en un punto de paso no autorizado", según han publicado en su cuenta de X.
Se encuentra interrumpido el tráfico ferroviario a su paso por Palencia por un accidente con una persona en un punto de paso no autorizado.— INFOAdif (@InfoAdif) April 16, 2026
Uno de los viajeros de ese tren, Juan P. Martín, de 46 años, asegura que han estado parados alrededor de una hora y media, y que a las 18.14 se ha reanudado el viaje. Martín viajaba en el último vagón, y relata cómo, a pesar de que no ha visualizado el accidente, ha visto la llegada al lugar de varios policías “con cara de preocupación, corriendo hacia la parte delantera del tren”.
El 112 avisó a Adif, que ya tenía constancia de los hechos, a la Policía Local de Palencia, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil al lugar, aunque finalmente se ha confirmado el fallecimiento de la persona arrollada.
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