La justicia avala la exclusión de un joven con autismo de una oposición en Vitoria

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha avalado la decisión del Ayuntamiento de Vitoria de excluir a Aimar, un joven de 21 años con trastorno del espectro autista (TEA), de una oferta pública de empleo para personas con discapacidad intelectual. El Ayuntamiento de Vitoria le permitió cautelarmente realizar los exámenes pero no los corrigió ni aceptó a Aimar en la lista de admitidos. La familia del joven autista acudió a los tribunales y, el pasado mes de octubre, una jueza de Vitoria anuló la exclusión de Aimar y obligó al Consistorio a corregir las pruebas. El joven obtuvo una calificación que le permitió tomar posesión de su plaza de funcionario, como auxiliar de servicios, en marzo. El Ayuntamiento de Vitoria recurrió esa decisión judicial ante el TSJPV, que ha dado la razón a la institución. La familia del joven acudirá al Tribunal Supremo.

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En la sentencia, el Tribunal Superior vasco señala que la exclusión del joven fue “una actuación administrativa ajustada a derecho” al no haberse acreditado una discapacidad intelectual del 33%, que era el requisito que establecían las bases de la oposición. El joven tenía reconocida una discapacidad psíquica del 40%, con diagnóstico de síndrome de Asperger, y posteriormente, fue ampliada al 49%, sin precisar el tipo de discapacidad.

El veredicto anterior que había anulado la exclusión del joven argumentaba que las bases de la oposición no se acomodaban a la legislación en vigor desde 2022. Según la jueza de Vitoria, el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre no incluye el concepto de discapacidad intelectual como una clase de discapacidad, por lo que el Ayuntamiento debería haber admitido a todos los aspirantes con una discapacidad superior al 33% “con deficiencia de funciones mentales, sin exigir que sea intelectual”. Esa primera sentencia consideraba que Aimar había acreditado, “de manera notable y bastante”, que su discapacidad “presentaba afectación de funciones mentales”.

En ese sentido, el abogado de Aimar argumentaba que la legislación no establece un artículo específico para clasificar los distintos tipos de discapacidad psíquica, sensorial e intelectual, y que tan solo señala el grado de discapacidad, con el propósito de “evitar la discriminación entre distintos tipos de discapacidades”.

Sin embargo, el TSJPV coincide con el Gobierno municipal de Vitoria en que el decreto de 2022 “distingue de forma separada la discapacidad intelectual de otras situaciones de discapacidad, como la que fue diagnosticada al aspirante: trastorno de espectro autista”. El Superior estima que permitir el acceso a la oposición de personas con una discapacidad “de manera genérica” podría ser “discriminatorio” porque “probablemente, no todas las personas con deficiencias de funciones mentales tengan las mismas o similar grupo de capacidades para desenvolverse en el terreno profesional o realizar las pruebas de acceso”.

La sentencia del TSJPV indica que no se le puede hacer ningún reproche al Ayuntamiento de Vitoria por haber optado por las personas con discapacidad intelectual, “pues habrá valorado el perfil de las personas con dicha discapacidad para el desempeño de las plazas que se ofertan en la convocatoria”. El tribunal dice, citando una de las frases del alegato del abogado de Aimar, que no se trata de “arrojar las migajas a la plebe para que esta, hambrienta, se pelee”, sino de “ordenar de una determinada forma el acceso a la función pública a unas concretas plazas de un concreto colectivo”.

El tribunal recuerda además que las bases, consideradas erróneas por la sentencia de instancia, no fueron recurridas por vulneración de derechos fundamentales y que, por tanto, “constituyen un acto administrativo firme y consentido”. La sentencia decreta la exclusión de Aimar de la lista de admitidos en el proceso selectivo. Fuentes del departamento de Función Pública del Ayuntamiento de Vitoria han señalado a este periódico que el joven tendrá que abandonar su plaza de funcionario, a la que accederá el siguiente en la lista de la oposición, aunque no se ha precisado en qué momento ocurrirá el cambio.