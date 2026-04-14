CC OO convoca una huelga indefinida en Extranjería en pleno proceso de regularización de inmigrantes

El sindicato Comisiones Obreras ha convocado una huelga indefinida en las oficinas de Extranjería para el 20 de abril, justo cuando arranca el proceso para la regularización extraordinaria de inmigrantes, en el que se espera recibir cerca de 750.000 solicitudes de extranjeros para formalizar su residencia en España y obtener un permiso de trabajo. Las oficinas de Extranjería, dependientes del Ministerio de Política Territorial, estarán encargadas de recibir esas solicitudes junto con algunas que se abrirán en Correos y en las dependencias de la Seguridad Social, un proceso complejo en un tiempo corto, cuyo plazo acaba el 30 de junio. El paro implicará a todas las personas que trabajan en los servicios de Extranjería de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en todo el país.

Los motivos que se aducen para esta convocatoria son la revisión estructural de la relación de puestos de trabajo, equiparación salarial y reconocimiento efectivo de la productividad, creación de puestos de atención al público en jornada continuada y formación de los empleados. No es la primera protesta que se convoca en estas oficinas, que suelen quejarse de falta de personal para tramitar los numerosos expedientes de los extranjeros. En mayo del año pasado, el personal fue al paro por esa misma razón.

La regularización de inmigrantes supondrá una nueva carga de trabajo para muchas oficinas que se encargarán de recibir las solicitudes, especialmente en algunas provincias, como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia. También Málaga, Almería, Girona y Baleares esperan la mayor afluencia de solicitantes de regularización, según los documentos de trabajo que maneja el Ministerio de Migraciones. Las oficinas de Extranjería tienen además miles de expedientes, alrededor de 180.000 a finales de 2025, referentes también a la regularización ordinaria de extranjeros, a los que todavía no ha dado curso.

Una huelga en estos centros de trabajo podría ser fatal para ambos procesos. En todo caso, para evitar agravios comparativos entre aquellos solicitantes y los nuevos que entren por vía de la regularización extraordinaria, el Ministerio de Migraciones ha planteado en un documento de trabajo al que ha tenido acceso este periódico la creación de pasarelas para acelerar el proceso de los expedientes atascados. Su regularización será automática siempre que no tengan antecedentes penales y no supongan una amenaza para el orden, la seguridad o la salud públicos. Y siempre que una huelga no paralice el proceso.

El Ministerio de Migraciones ha habilitado las oficinas de Correos, que se encargarán de ayudar a los interesados a formalizar sus solicitudes, para lo que se ha previsto una “contabilidad separada de costes por la prestación de esos servicios, que serán compensados”. “En el mes siguiente a la entrada en vigor del real decreto [de regularización] se determinará el presupuesto, liquidación y pago en los términos que se establezcan”, se lee en el proyecto que se aprobará este martes en Consejo de Ministros.

El Gobierno ha proyectado también los servicios espaciales de la empresa pública Tragsa y su filial Tragsatec para apoyo técnico y material, aunque siempre limitado a “actuaciones administrativas de carácter instrumental, de gestión material y de canalización documental”. Para ello se comprometen a desarrollar “con carácter inmediato la estructura organizativa específica necesaria”.

De todo el dispositivo, son las oficinas de Extranjería las que están acostumbradas a formalizar estos documentos, esa es su función, aunque será la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), dependiente del Ministerio de Migraciones, quien los tramite y decida sobre cada caso. En estos meses en que se viene preparando el real decreto, han aflorado tensiones entre Migraciones y Política Territorial a raíz del reparto de estas actividades. El ruido de protestas sonaba hace tiempo y se ha concretado en la convocatoria de esta huelga indefinida sobre la que el sindicato, a nivel confederal, no se pronuncia por ahora.

El trabajo administrativo que requieren los extranjeros en España es una función que está en el debate entre los expertos en la materia, algunos de los cuales abogan por centralizarlo en el Ministerio de Migraciones y acabar con esta dispersión de tareas entre varios departamentos gubernamentales. Las oficinas de Extranjería dependen de Política Territorial, las cuestiones relativas a la seguridad caen en el Ministerio de Interior, pero es el de Migraciones quien aporta las políticas a seguir, que no siempre encuentran acomodo en los demás ministerios, según reflexionan los expertos. Este nuevo paro en medio de una regularización extraordinaria de migrantes ilustra esas tensiones.