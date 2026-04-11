Da a luz la mujer embarazada que resultó herida grave en el accidente de Adamuz

La única herida del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que continúa ingresada en un hospital ha dado a luz a un niño que se encuentra en buen estado, según han confirmado fuentes de la Junta de Andalucía. La mujer permanece en la UCI del Hospital Regional Universitario de Málaga desde el pasado 18 de enero, cuando el Iryo en el que viajaba con destino a Madrid descarriló e impactó contra el Alvia que hacía el trayecto Madrid-Huelva. Murieron 46 personas.

Este diario ha podido confirmar que la paciente es la hermana de Ana García, la joven cordobesa que pidió ayuda para rescatar a su perro Boro, que viajaba con ambas en el vagón 7 del Iryo, en el que también iba su cuñado. García relató entonces cómo su hermana había quedado gravemente herida por un golpe en la cabeza por agacharse para tratar de proteger al animal. “Aprovecho para buscar a mi perro. Por favor, si podéis ayudar a buscar a los animales, que son familia también”, dijo entre lágrimas. El perro fue encontrado cuatro días después del descarrilamiento, después de una intensa búsqueda en la que participaron miembros del Seprona y una intensa red de voluntarios.

Los hospitales andaluces han atendido a 126 personas que viajaban a bordo de los dos trenes siniestrados, entre ellas cinco niños. Todos han sido dados de alta, salvo la hermana de García, que permanece en la UCI y Patricia, una vecina de La Palma del Condado (Huelva) que falleció en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, el pasado 30 de enero, donde había ingresado en estado muy grave. Ella se convirtió en la víctima número 46 del descarrilamiento. Los otros 45 fallecidos lo hicieron en el acto, según aseguró el consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz, que citó los resultados de las autopsias.

En estos casi cuatro meses, los pacientes ingresados han ido recibiendo el alta de manera paulatina. Mientras, los supervivientes y las familias de las víctimas se han organizado en una asociación que se ha personado ante el juzgado que instruye el accidente y acaban de reclamar que se investigue la gestión sanitaria de emergencias durante las primeras horas de la catástrofe ferroviaria.