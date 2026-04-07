Un vocal progresista del Poder Judicial se postula para ser el juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Carlos Preciado, que se ha desmarcado en varias ocasiones del bloque progresista del CGPJ, presenta su candidatura para asumir la vacante que dejará en marzo de 2027 la jueza María Elósegui

Uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha presentado su candidatura para ser el juez que represente a España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) durante el período 2027-2036. Se trata del progresista Carlos Preciado, quien se ha postulado para asumir la vacante que dejará en marzo de 2027 la jueza española María Elósegui, según ha adelantado El Español y ha confirmado este periódico. Aunque fue propuesto por Sumar para integrar el bloque progresista, el magistrado ha desatado la polémica en diferentes ocasiones al desmarcarse del criterio del resto de vocales de su ramo.

El nombre de Preciado formó parte del acuerdo que pactaron el PSOE y el PP en junio de 2024 para renovar un CGPJ, que entonces llevaba cinco años en funciones por la incapacidad de ambos partidos de cerrar una lista de 20 vocales. Este magistrado —procedente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña— fue uno de los 10 propuestos para el bloque progresista, pero poco después de que el órgano de gobierno de los jueces empezara su andadura se fue desmarcando del criterio de los otros nueve vocales progresistas. De hecho, llegó a proclamarse como “progresista independiente” ante las diferencias que ha mantenido con sus compañeros de bloque. Hoy por hoy forma parte de la Comisión Permanente del Poder Judicial.

Las fuentes consultadas por EL PAÍS han precisado que la candidatura de Preciado forma parte de una lista en la que figuran otros 27 nombres. De resultar elegido, el vocal del Poder Judicial no culminaría el mandato de cinco años —que finaliza en julio de 2029— para el que fue designado por el Senado a propuesta de Sumar en julio de 2024.

Preciado ha dado un paso al frente para representar a España en el TEDH después de que el pasado 12 de marzo el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, hiciera pública la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según el anuncio, el comité de selección estará a cargo del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío, que ostentará la presidencia del comité; el Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; el Subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Alberto Herrera; la vocal del CGPJ Gema Espinosa; y la miembro del Consejo de Estado Paz Andrés.

La convocatoria establece que el comité de selección examinará las candidaturas “y realizará, en su caso, por sí o con el apoyo de los asesores que estime necesario, cuantas entrevistas estime oportunas para la adecuada valoración de las candidaturas”. Dichas entrevistas incluirán preguntas en inglés o francés y el candidato deberá responder en la lengua en que la pregunta ha sido realizada.

El comité evaluará el conocimiento de los candidatos del Derecho Internacional Público; el dominio de la jurisprudencia y los procedimientos del TEDH; “la comprensión de las responsabilidades que corresponden a un juez titular de dicho tribunal, en términos de independencia, imparcialidad y disponibilidad necesaria para una actividad ejercida a tiempo completo”; así como su ”nivel, naturaleza y tiempo de experiencia profesional acreditada”.

Una vez valoradas las candidaturas, el comité de selección propondrá “no menos de tres candidaturas idóneas” que se elevarán al Consejo de Ministros. De ser aprobadas, el Gobierno dará traslado al Panel Consultivo de Expertos del Consejo de Europa sobre candidatos para la elección de jueces titulares al TEDH.