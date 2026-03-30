La defensa de Koldo García pide poder reunirse con Ábalos y su abogado en prisión para preparar el juicio

José Luis Ábalos y Koldo García, durante la vista previa a su juicio en el Supremo, el pasado 12 de febrero, en un fotograma de la señal institucional del Tribunal Supremo.

Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, ha solicitado al Tribunal Supremo que ordene a la cárcel de Soto del Real, donde ambos se encuentran recluidos de forma provisional desde el pasado noviembre, que les permita reunirse junto a sus abogados, con los dispositivos informáticos que requieran y sin “barreras físicas”, para poder preparar su defensa de cara al juicio que arrancará el próximo 7 de abril en el alto tribunal por las presuntas mordidas que habrían cobrado a cambio de adjudicar contratos públicos para comprar mascarillas en plena pandemia.

En un escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, denuncia que, a pesar de que el Supremo autorizó el uso de los medios necesarios para preparar la vista oral, el centro penitenciario se lo ha venido denegando de “forma sistemática”. En concreto, la defensa del ex asesor ministerial pidió poder reunirse con Ábalos y su abogado, Marino Turiel, en una sala sin mampara y con ordenador portátil.

La letrada aduce que, de otra manera, resulta “imposible” armar “una defensa eficaz”. Ve “imprescindible” estas “reuniones de trabajo conjuntas” para “contrastar la ingente documentación que les afecta de forma común”, así como hacerlo en un espacio físico “sin barreras” y con los medios informáticos adecuados que permitan llevar a cabo ese examen conjunto de la causa.

Aunque la abogada explica que ha recurrido la decisión de Soto del Real por el canal correspondiente ―ante el juez de vigilancia penitenciaria―, cree que la forma más rápida de conseguir el permiso es que el Supremo lo ordene directamente.

Esta queja refuerza lo que quedó patente en la audiencia preliminar celebrada el pasado 12 de febrero en el Supremo como antesala del juicio: las estrategias de defensa de Ábalos y el que fuera su mano derecha van a la par. En esa vista, De la Hoz planteó un ristra de cuestiones de nulidad, al tiempo que rechazó que el alto tribunal fuera el competente para juzgar el caso, reclamando incluso que se consultara al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este aspecto, lo que habría supuesto paralizar el procedimiento judicial sine die. Turiel, que asumió la defensa de Ábalos el pasado enero —tras la renuncia de su anterior y segundo abogado, Carlos Bautista, por desavenencias económicas—, se adhirió a todo lo planteado por la defensa de García. Estas pretensiones, sin embargo, tuvieron escaso éxito.

En el banquillo de los acusados se sentarán Ábalos y García, que se enfrentan a peticiones de hasta 30 años de cárcel, y el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, para quien la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares ―que lidera el PP― solo reclaman siete años de prisión, una pena ostensiblemente menor que se debe a su confesión. Será el primer juicio del caso Koldo, que aún se enfrenta a un largo recorrido en la Audiencia Nacional, donde continúan las pesquisas por las presuntas irregularidades la adjudicación de contratos tanto para la compra de material sanitario como de obra pública. En esta otra línea de investigación, el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán es el principal imputado.