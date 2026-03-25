El juez Calama prorroga el secreto del ‘caso Plus Ultra’ hasta abril

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido ampliar un mes más el secreto de sumario que afecta desde hace meses al caso Plus Ultra. La investigación indaga sobre un supuesto blanqueo de capitales de los 53 millones de euros que el Gobierno dio en 2021 a la compañía aérea tras la pandemia. En esta causa está imputado el empresario Julio Martínez Martínez, que poseía una consultora con la que recibió dinero de Plus Ultra y pagó por servicios de consultoría al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Este ha defendido en varias ocasiones, la última en una entrevista en la radio este mismo lunes, que toda su actividad fue legal y que jamás intercedió para que el rescate se entregara a la aerolínea.

A principios de este mes de marzo, la Audiencia Nacional recibió esta investigación, después de que durante meses permaneciera en secreto en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Fue la magistrada instructora allí, Esperanza Collazos, la que acordó el pasado 11 de diciembre las detenciones de cuatro implicados: el presidente de la compañía aérea, Julio Martínez Sola; del consejero delegado, Roberto Roselli, el empresario Julio Martínez Martínez y un abogado madrileño. La Fiscalía Anticorrupción llevaba tiempo investigando en secreto y, tras los arrestos, la causa se hizo pública, pero el secreto ha permanecido.

La investigación tiene ramificaciones en el extranjero, uno de los motivos por los que ha terminado recalando en el órgano que indaga en corrupción con vínculos internacionales o macrotramas. De hecho, Anticorrupción fue advertida por las autoridades de Francia y de Suiza de que el dinero del rescate español pudo haber servido para nutrir un entramado de lavado de dinero procedente de Venezuela.

De momento se desconocen todos los detalles, pero en las últimas semanas se ha ido esclareciendo, especialmente, la figura del empresario Julio Martínez Martínez que trabajaba como “conseguidor” para Plus Ultra y se encargaba de desbloquear cualquier asunto en el país venezolano. Así, por ejemplo, logró vuelos de repatriación o el aplazamiento de una deuda de la aerolínea con la petrolera estatal PDVSA, según fuentes de la compañía. Asimismo, Martínez Martínez era administrador único de una consultora llamada Análisis Relevante a través de la cual Plus Ultra realizó pagos desde 2020 y 2025 por unos 460.000 euros.

Esta consultora pagó una cantidad similar a lo largo de esos años al expresidente Zapatero por labores de consultoría. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que dirige las pesquisas, encontró en el despacho de Martínez facturas del exlíder del PSOE. Este, que ha comparecido en el Senado para aclarar esta relación laboral, ha defendido que realizó un trabajo de “consultoría global” que nada tenía que ver con Plus Ultra. En una entrevista en Onda Cero este lunes aseguró que no sabía qué otros clientes tenía Análisis Relevante.