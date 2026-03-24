PP y Vox se adhieren a las principales propuestas fiscales de Junts

Fenómenos insólitos en el Congreso: Junts escuchó este martes declaraciones favorables de Vox y críticas del PNV. Insólito hasta hace poco, aunque cada vez menos. Según el debate territorial ha ido perdiendo fuerza en la legislatura, aquella división en el hemiciclo que permitió investir a Pedro Sánchez se diluye. Ahora ya no prevalece la brecha entre los bloques plurinacional y españolista. Ahora se impone a menudo el más clásico choque entre derecha e izquierda. Como ocurrió este martes con el debate sobre una proposición no de ley (PNL) de Junts que contenía todo un programa para una gran rebaja de impuestos. PP y Vox se mostraron más cercanos a la iniciativa que todos los aliados del Gobierno, PNV incluido.

Oskar Matute, de EH Bildu, se dirigió a los escaños de Junts con una sonrisa irónica: “Han inventado una nueva fórmula: la PNL ómnibus”. Y es que la propuesta del grupo de Carles Puigdemont contiene no solo las rebajas fiscales, algunas, referentes al IVA de determinados productos, ya previstas por el Gobierno en las medidas de emergencia por la guerra, y otras propias como la supresión de los impuestos de sucesiones y donaciones. En una heterogénea lista de 24 puntos se incluyen también cuestiones sobre vivienda o demanda de transferencias a Cataluña como la del ingreso mínimo vital. El objetivo declarado: aliviar la “fatiga tributaria de la clase media” y poner de manifiesto que “los servicios públicos no están a la altura de los enormes impuestos”, en palabras del diputado Josep Maria Cruset.

PP y Vox disintieron de las demandas nacionalistas y recriminaron a Junts que no ayude a tumbar al Gobierno. Por lo demás, se adhirieron a las propuestas fiscales. Vox presentó enmiendas para rebajar aún más impuestos, pero su diputado Pablo Sáez asumió el término “fatiga” empleado por Junts en el título de la iniciativa y convino: “No es algo ideológico, sino una realidad tangible”. La crítica del popular Santi Rodríguez consistió en aducir que los problemas expuestos por Junts “no se resuelven con una PNL ni con un cambio de país, sino con un cambio de políticas y de Gobierno”.

El contraste lo puso el desmarque del PNV, la formación teóricamente más próxima a Junts. La diputada Idoia Sagastizabal reprochó que la iniciativa contenga una “enmienda a la totalidad de la política del Gobierno” y anunció que si no se divide por puntos cuando se someta a votación, el próximo jueves, su grupo se abstendrá.

Los socialistas se han comprometido a apoyar uno de esos puntos, el que aboga por eximir del IVA a los autónomos con menos de 85.000 euros de ingresos anuales, una condición exigida por Junts para aprobar el decreto de medidas de emergencia. Lo que no quitó que la diputada Valle Mellado señalase que el conjunto de las propuestas “se parece bastante a las del PP”. Más a la izquierda, las críticas fueron despiadadas. “Muchas señorías ya entienden por qué en Cataluña les llaman Junts por la pasta”, atacó Aina Vidal, de Sumar. “Están absolutamente al servicio de las clases dominantes”, remachó Pilar Vallugera, de ERC.