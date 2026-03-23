El director general de Tráfico califica de “oportunidad perdida” el rechazo a la bajada de la tasa de alcoholemia

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha afirmado este lunes en declaraciones a EL PAÍS que sintió “una gran frustración” la semana pasada cuando se tumbó en el Congreso de los Diputados la propuesta presentada por el Grupo Socialista para reducir la tasa de alcoholemia a 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre la tasa máxima de alcoholemia de los conductores (0,1 miligramos por litro de aire espirado). El PP, Vox, ERC y UPN tiraron abajo la propuesta, argumentando que no se había elegido la forma legislativa adecuada, que las carreteras se encuentran en muy mal estado o que la modificación legislativa ocultaba un claro “afán recaudatorio”. Navarro ha expresado que se ha perdido “una gran oportunidad” para evitar siniestros de tráfico y evitar más de una víctima.

Según Pere Navarro, la votación no la perdió el Gobierno, sino que “la perdieron los ciudadanos”. En su opinión, la Dirección General de Tráfico (DGT) había hecho todo lo que tenía que hacer: “recoger las recomendaciones de los organismos internacionales y documentar toda la propuesta y buscar todos los apoyos”. En concreto, contaba con “el apoyo de todos los ayuntamientos de España, que estaban a favor de la medida”. “La Administración ha hecho todo lo que tenía que hacer y luego ha elevado la propuesta al Congreso. Aquello del interés público y general parece que no está de moda. Intereses particulares, partidistas, sectoriales están por delante”, ha explicado el director general de Tráfico. “Teníamos una deuda pendiente con tantas y tantas víctimas. Probablemente algún siniestro y alguna víctima se podría haber evitado. Aquí cada uno que asuma su responsabilidad”, ha añadido.

Navarro ha destacado que sintió “una gran frustración” al ver rechazada la propuesta: “Habíamos invertido mucho tiempo en la Dirección General de Tráfico y con la participación de mucha gente ante una propuesta que nos parecía razonable y que contaba con un gran apoyo”.

“Mezclar una cosa con otra”

El director general de Tráfico ha rechazado todas las excusas que pusieron los cuatro grupos políticos para rechazar la propuesta del PSOE: “Es como cuando dicen que voy a votar que no porque las carreteras están en mal estado. Es como una excusa de mal pagador. Si hay 175.000 kilómetros de carretera, ¿tenemos que esperar a que estén bien los 175.000 kilómetros para abordar el tema del alcohol? Son temas distintos y no se debe mezclar una cosa con otra".

“Cada cual debe asumir su responsabilidad. No me gustaría estar en el lugar del que ha votado y se encuentre solo delante del espejo pensando en que alguna víctima por temas del alcohol podríamos haber evitado”, ha añadido Navarro, con cierto tono de desilusión.

Pere Navarro también ha salido al paso de las críticas que hizo el Grupo Popular en el Congreso, que votó en contra bajo el pretexto de que la rebaja de la tasa de alcoholemia se debería haber hecho a través de un reglamento. Según el director, en la Ley de Seguridad Vial hay un artículo que se incorporó en época del Gobierno del PP que recoge que, si se duplica la tasa de alcoholemia, la sanción será de 1.000 euros. Si lo mantenemos bajado a 0,1 mililitros de alcohol por litro de aire espirado, con un 0,2 ya se llegaría a esos 1.000 euros. “Eso es un disparate y teníamos que solucionarlo. Por tanto, había que tocar la ley”, ha destacado. “Además, entendíamos que el tema era importante y que se debía abrir un debate en el Congreso sobre el consumo de alcohol al volante y no se podía hacer por la puerta de atrás con un real decreto”, ha apostillado a EL PAÍS.

Navarro confía en que la reforma saldrá adelante en breve: “Me da la sensación de que la semilla está puesta y que el fruto se recogerá en su momento. Además, la opinión pública está a favor, con lo cual es un tema de tiempo. Hemos perdido la oportunidad de consolidarnos como un referente de seguridad vial en todo el mundo”.

Pere Navarro ha participado esta mañana, junto a los directores generales de Tráfico de los últimos 25 años (Carlos Muñoz-Repiso; María Seguí y Gregorio Serrano), en un encuentro organizado por Cerveceros de España (colectivo formado por unas 50 marcas) en el que se ha analizado la evolución de la seguridad vial en el último cuarto de siglo. Un informe elaborado por la Fundación para la Seguridad Vial (Fesvial) presentado en este acto recoge que ha habido una evolución muy positiva en el número de víctimas en las carreteras. Se ha pasado de 5.776 víctimas mortales en el año 2000 a 1.805 en 2023. La tasa de fallecidos por millón de habitantes ha descendido en ese periodo de 128 a 35 fallecidos. El estudio también destaca que se han retirado más de 100 millones de puntos desde la puesta en marcha de esta modalidad del carné.