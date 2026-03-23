Abascal agradece a Orbán en Budapest que frene los acuerdos de la UE

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha presentado este lunes en Budapest como un “patriota agradecido” al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, por las múltiples ocasiones en que ha impedido la adopción de acuerdos en la UE al romper la unanimidad. De “protector de Europa” lo ha calificado Abascal “por la cantidad de veces que ha protegido a nuestras naciones en el Consejo Europeo frente a los auténticos disparates de la Comisión”, ha dicho. Orbán ha hecho uso con frecuencia del derecho de veto para torpedear la acogida de inmigrantes, pero también para obstaculizar la imposición de sanciones a Moscú. El último de ellos impidió la semana pasada el desbloqueo de un préstamo de 90.000 millones para ayudar a Ucrania a defenderse de la invasión rusa.

Abascal ha participado en un mitin de la campaña de Orbán ante las elecciones del próximo 12 de abril, en las que según las encuestas podría perder el poder que ocupa ininterrumpidamente desde hace 16 años. También han intervenido otros líderes de la ultraderecha europea, como la francesa Marine Le Pen, el neerlandés Geert Wilders o el italiano Matteo Salvini.

El acto ha consistido en un ditirambo constante al primer ministro húngaro, cuyo nombre ha mencionado una docena de veces Abascal en cinco minutos de discurso, en el que ha denunciado los intentos socialistas, populares y verdes europeos por “intervenir en los procesos electorales presionando a las plataformas digitales para que cancelen las opiniones mayoritarias de nuestros pueblos”.

Tras denunciar las amenazas de la Comisión con cortar las ayudas comunitarias a Budapest por incumplir los principios europeos, ha asegurado que “Orbán no decepciona nunca” y que es la garantía de que “Europa siga siendo Europa”. “Por eso”, ha concluido, reclamando el voto de los húngaros a su anfitrión, “estas no son solo vuestras elecciones, nos afectan a todos, todos estamos comprometidos y todos estamos detrás de Viktor Orbán apoyándole hasta el final”. La visita de Abascal a Budapest, donde se encuentra desde el sábado, y de los demás correligionarios del grupo Patriotas ha coincidido con el escándalo provocado por una investigación de The Washington Post que señala al ministro de Exteriores húngaro por espiar supuestamente para para Moscú filtrándole los debates en el seno de la UE.