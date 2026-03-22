Sánchez exige la apertura del estrecho de Ormuz: “Una escalada podría desencadenar una crisis energética”

El presidente del Gobierno pide en la red social X la preservación de todos los yacimientos energéticos de Oriente Medio y habla de “punto de inflexión global”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido este domingo la apertura del estrecho de Ormuz y la preservación de todos los yacimientos energéticos de Oriente Medio. Sánchez, en un mensaje en la red social X, ha advertido de que una “mayor escalada podría desencadenar una crisis energética a largo plazo para toda la humanidad”.

El líder Ejecutivo ha señalado que “el mundo no debería pagar las consecuencias de esta guerra” y ha explicado que lo que está ocurriendo en Irán supone “un punto de inflexión global”.

Este estrecho es un paso marítimo estratégico que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y se ha convertido en un punto de tensiones muy sensible tras los ataques de Estados Unidos a la república de los ayatolás.

El pasado viernes, el Gobierno anunció un plan de medidas para paliar el impacto económico de la guerra de Irán, que movilizará 5.000 millones de euros. Durante su comparecencia, Sánchez ya alertó de que el conflicto estaba provocando las primeras réplicas de un terremoto económico de escala global como el precio del combustible.

Un día antes, el presidente viajó al Consejo Europeo donde se reunió con los líderes de los Estados miembro para tratar de unir esfuerzos y desbloquear el estrecho de Ormuz, así como garantizar la libertad de navegación una vez que se den las condiciones. El presidente español ha encontrado buena sintonía entre sus pares europeos y su recuperado eslogan del ‘No a la guerra’ está reportándole réditos políticos tanto en el extranjero como en el ámbito doméstico, donde la oposición se ha visto obligada a virar sus estrategias por lo impopular del conflicto iraní, que está ocasionando una subida de precios del carburante.

El rechazo a la guerra de Donald Trump y el israelí Benjamin Netanyahu contra Irán fue esgrimido desde el primer momento por Sánchez, mientras que el Partido Popular secundaba la idea amparándose en la necesidad de derrocar el régimen teocrático de los ayatolás. Pero el conflicto, que se presuponía rápido se ha ido alargando y extendiendo por la región sin que se tengan certezas de cuándo acabará ni qué implicaciones alcance a tener. Lo que los ciudadanos perciben ya es el alza de los precios, que ha llevado al Ejecutivo a decretar medidas económicas contra esta crisis. La guerra, además de la muerte de varios líderes del régimen iraní bajo los misiles, ha tenido algunos dramáticos episodios que han segado la vida de numerosos niños y civiles que han complicado la defesa de los ataques frente a la opinión pública.

Con este último mensaje, el presidente del Gobierno exhibe su ideología contraria al conflicto y se sitúa en una apuesta política rentable para su Gobierno. El pasado martes, frente a su Consejo de Ministros, lanzó uno de los discursos de mayor carga política que les ha dedicado. Les explicó que el conflicto podría alargarse hasta el verano y les instó a recordar a la ciudadanía el peligro de la ultraderecha, alineada con las tesis de Trump así como a meter presión al PP por sus posturas tibias al respecto.