Localizada sola y en buen estado la menor que estaba desaparecida en León

Meriam H. O., desaparecida desde el 12 de marzo en León, fue localizada este viernes por la noche en buen estado de salud. La joven de 15 años estaba sola y ya ha regresado con su familia. Se había marchado por voluntad propia y así se lo hizo saber a su madre, según explicó la Subdelegación del Gobierno en León a EL PAIS mientras seguía en paradero desconocido. Aunque la marcha se produjo hace nueve días, el dispositivo de búsqueda no se activó hasta este jueves, cuando se interpuso la correspondiente denuncia. Fue la progenitora la que informó a la Policía Nacional, cuerpo que ha estado al frente del caso, de las posibles ubicaciones en las que podían hallar a la menor, al ser lugares que transitaba habitualmente y emplazamientos en los que podría haberse encontrado con amigos.

Finalmente, Meriam ha aparecido sola en la capital leonesa. A pesar de que, dada la voluntariedad de su marcha, es lógico pensar que hay riesgo de que se repita la huida, en la Subdelegación del Gobierno explican que al tratarse de una menor y existir la libre circulación de personas, no es posible establecer ningún tipo de medida específica al respecto.

140 menores desaparecidos actualmente en España

Con la aparición de esta joven en León, son 140 los menores que están en paradero desconocido en la actualidad en España. De ellos, 21 han desaparecido en los menos de tres meses que van de 2026. Entre la marcha de Meriam y el momento actual, se le ha perdido la pista a otros dos: el 13 de marzo a Víctor, vecino de Torrelodones de 16 años. Y el 19, Aitana F. M., de la misma edad, cuyo rastro se perdió en el municipio jienense de La Carolina.

Desde el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) señalan que si alguien es conocedor de la desaparición de un familiar, persona cercana o conocido, debe denunciarlo ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuanto antes. El hacerlo en el menor tiempo posible desde el comienzo de la ausencia, agregan, “permitirá que puedan llevarse a cabo las primeras actuaciones policiales encaminadas a la localización de la persona desaparecida de la manera más efectiva”.

Ante una desaparición, es necesario ponerse en contacto de manera inmediata con la Guardia Civil (062) o la Policía Nacional (091). Además, en el CNDES desmontan la teoría de que hay que esperar 24 horas para interponer la denuncia. No obstante, sí aconsejan, antes de presentarla, que se efectúe una primera búsqueda en el domicilio o lugar en el que la persona desaparecida fue vista por última vez. De esta forma, “se puede determinar que no se encuentra escondida, herida, imposibilitada por haber sufrido una caída o por otras razones, especialmente ante casos de menores de edad y personas mayores”, subrayan.

Si el denunciante desea que se publique en la página web del CNDES una alerta por desaparición, puede indicarlo en cualquier momento, ya sea durante la interposición de la denuncia o de forma posterior. Para ello, deberá aportar una fotografía reciente de la persona en cuestión.