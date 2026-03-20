La menor de 15 años desaparecida en León avisó a su madre de su marcha

La adolescente desapareció el día 12 de marzo, pero la denuncia no se interpuso hasta el 19

La Policía Nacional ha establecido un dispositivo de búsqueda en León para tratar de hallar a Meriam H. O., de 15 años, desaparecida el pasado 12 de marzo. La joven, tal y como han informado a EL PAÍS desde la Subdelegación del Gobierno en León, avisó a su madre de que se iba a ir, por tanto, es una desaparición voluntaria. A pesar de ello, se ha constituido el dispositivo de búsqueda porque es una menor. Aunque lleva varios días desaparecida, el operativo no se puso en marcha hasta el jueves 19, puesto que fue el día en el que se interpuso la denuncia.

Meriam H. O. tiene 15 años y desapareció voluntariamente el pasado 12 de marzo. CNDES

La búsqueda se realiza como si la desaparición no fuera voluntaria, pero centrándose en aquellos lugares —tanto de la capital leonesa como de sus alrededores— en los que pudiera estar —por visitarlos habitualmente— o en los que tuviera opciones de encontrarse con algún amigo o amiga. De todo ello, indican, ha dado detalles la madre a la Policía Nacional, que es el cuerpo que se está encargando de la operación. Respecto al motivo de su marcha, en la Subdelegación señalan que, al ser una menor, hay datos que no pueden facilitar.

En el momento de la desaparición, indican en el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), Meriam vestía un abrigo gris largo, leggins negros y botas oscuras. Mide 1,60 metros, pesa 56 kilos, tiene el pelo liso y castaño y los ojos marrones.

A través de este organismo, dependiente del Ministerio del Interior, cualquier persona que tenga datos al respecto de la menor desaparecida puede aportársela de manera telemática a la Policía Nacional.

22 menores desaparecidos en 2026

Según el último Informe Anual de Personas Desaparecidas, elaborado por el Ministerio del Interior, en 2025 se registraron 25.086 denuncias en el sistema Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin Identificar (PDyRH), lo que supone un descenso del 5%, respecto a los datos de 2024.

Del total, solo 8.477 pudieron ser catalogadas: 86 como delictivas, 961 involuntarias y 7.430 conscientes. Dentro de estas últimas, 1.412 fueron menores huidos, 2.440 menores que se marcharon de centros de acogida y 3.578 adultos que desaparecieron voluntariamente.

Respecto a la distribución por sexo (sobre el total de denuncias), el porcentaje de hombres es superior al de mujeres. En concreto, el 58,3% corresponde a varones y el 41,7% a mujeres. Teniendo en cuenta la variable de edad, los datos ponen de manifiesto que, entre los menores, los porcentajes son muy similares (52,4% hombres y 47,6% mujeres), mientras que, en los

mayores de edad, el porcentaje de desapariciones es notoriamente superior en hombres (67,7%), que en mujeres: 32,3 %.

En lo que va de año, con datos del CNDES, ya han desaparecido 22 menores de edad en España (14 niñas). Sumando los que siguen en paradero desconocido desde años anteriores, hay 141. Después de Meriam, otros dos han desaparecido: Víctor (16 años) despareció en Torrelodones (Madrid) el 13 de marzo y Aitana F. M. (de la misma edad) lo hizo el 19 en el municipio jienense de La Carolina. En cuanto a las edades, excepto dos menores (de 13 y 14 años), el resto tienen 15, 16 o 17.