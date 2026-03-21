Adif reconoce que los 36 metros de raíl sustituido este marzo en Adamuz carecían de control de calidad

La jueza pidió explicaciones al gestor de infraestructura sobre el cambio de ese segmento del carril y sobre otros 42 metros de vía de los que no había avisado

Adif explica a la titular del Juzgado de instancia número 2 de Montoro (Córdoba) que sustituyó 36 metros de carril en Adamuz porque en sus archivos no constaba registro del control de calidad de la vía. La jueza Cristina Pastor, que investiga el motivo del accidente que el pasado 18 de enero costó la vida a 46 personas, había pedido explicaciones al gestor de infraestructuras sobre la sustitución de estos 36 metros, además de otros 42 metros de los que el juzgado no tenía constancia que fueran a ser sustituidos. La empresa pública contesta que la razón de la retirada de esos metros a principios del mes de marzo era volver a tener el control de todos los papeles y la trazabilidad de los carriles.

El pasado 2 de marzo, Adif informó mediante un correo al juzgado que al día siguiente iba a sustituir 36 metros de carril en la zona del accidente, en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2. La jueza Pastor le advirtió entonces de que no realizara ninguna modificación en la zona sin avisar con un margen mayor. En concreto, exigió a Adif que se abstuviera de “realizar tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria, tramo de Adamuz, sin preaviso a este órgano judicial con 15 días de antelación a su fecha de realización y condicionada la realización de los trabajos a previa autorización judicial”, dictó Pastor en una providencia.

Pero durante una inspección ocular realizada el pasado martes día 17 de marzo, la propia jueza, acompañada por efectivos de la Guardia Civil, pudo constatar la presencia de un segmento de “más de 42 metros de vía también retirada y de la que no se informaba en el correo” de principios de marzo del operador.

La magistrada pidió explicaciones a la empresa pública que contestó en un escrito este mismo viernes que todas las obras se hicieron entre el 3 y el 5 de marzo. Primero, se sustituyeron los 36 metros en el tramo Madrid-Sevilla. Explican que después de tareas “ordinarias” de inspección y renovación de los desvíos en la cabecera norte del PB Adamuz la empresa suministradora del carril detectó “una incidencia relativa a la trazabilidad de uno de los carriles”.

Según relatan en el escrito, el director técnico de esa entidad constató que uno de los carriles instalados en esa zona “no se correspondía con los incluidos en la nota de entrega del pedido”. Por ello, en Adif no existía constancia documental relativa al “certificado de calidad” y, por eso, “por razones de control de trazabilidad del material”, se procedió al cambio. La empresa pública defiende que esta circunstancia no implica necesariamente un “desperfecto o anomalía técnica alguna en el acero”, pero que para poder hacer un seguimiento del acero se procedió a la sustitución preventiva por otro carril “cuyas barras sí contaban con el correspondiente certificado de calidad”.

El otro cambio de los 42 metros de vía de los que Adif no avisó a la jueza sucedió un día después, la noche del 4 al 5 de marzo. El gestor señala que procedió al cambio “del hilo interior de la vía dos” con el fin de “homogeneizar la dureza” de ambos hilos. Esto sucedió entre los puntos kilométricos 317,300 y 317,342. Precisamente, la distinta dureza de las soldaduras en las vías de alta velocidad es una de las hipótesis que manejan los investigadores como posible causa del accidente. Un error en la soldadura es la tesis que manejan los miembros de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) así como la Guardia Civil que ejerce como cuerpo instructor en este caso.

Adif niega manipulación del material

La empresa pública explica que en ningún momento “ha existido acopio de material ni se ha llevado a cabo actuación adicional alguna” sobre los elementos que se han sustituido. Dice que los carriles que se retiraron la noche del 3 al 4 de marzo permanecen en el mismo punto en el que se efectuó su sustitución y que la idea es depositarlos en la base de Hornachuelos, que es donde se está organizando todo el material bajo custodia. Adif asegura que una vez en esa base se podrá proceder al examen y la práctica de la prueba de que la jueza requiera.

El accidente que el 18 de enero costó la vida a 46 personas se desencadenó, según sospecha la investigación técnica, en el punto kilométrico 318,681 de la vía 1 del trazado de alta velocidad Madrid-Sevilla. A las 19.43 horas de ese domingo descarriló un tren de la operadora Iryo cuando circulaba en dirección Madrid, y se apunta a que fue debido a la rotura de un carril de nueva producción (2023) o de su soldadura con otro de 1989. Unos segundos después, un Alvia de Renfe impactó con los coches del Iryo que habían invadido el gálibo de la vía 2, por donde avanzaba con destino Huelva. La jueza Cristina Pastor ha levantado un cerco de cinco kilómetros en torno al punto negro de Adamuz. Un perímetro en el que Adif debe notificar al juzgado cualquier actuación desde que le fue ordenado por providencia judicial el pasado 12 de marzo.