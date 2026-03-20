El juzgado encuentra 42 metros de vía retirada en Adamuz de los que Adif no había informado

Una inspección en la zona del accidente el pasado martes concluye que el gestor de la infraestructura ha cambiado otro segmento además de los 36 metros de vía que había avisado

El juzgado de Instancia de Montoro (Córdoba), donde se instruye el caso del accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), ha revisado por iniciativa propia el área del siniestro, en el kilómetro 318 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, y se ha topado por sorpresa con más metros de vía, sobre lo previsto, repuestos en las últimas jornadas por el gestor de la infraestructura Adif. La compañía, dependiente del Ministerio de Transportes, avisó al órgano judicial el 2 de marzo, por correo electrónico, de su intención de retirar 36 metros de carril de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla a su paso por Adamuz, concretamente en en el kilómetro 317,264 de la vía 2 (sentido Madrid), a centenares de metros del punto negro. Tras una inspección ocular realizada el pasado martes día 17, el juzgado ha constatado la presencia de otro segmento de “más de 42 metros de vía también retirada y de la que no se informaba en el correo de fecha 2 de marzo de 2026 [remitido por Adif al juzgado]”.

El aviso de Adif se produjo con dos días de antelación sobre la actuación prevista, la del recambio de los 36 metros de vía que esperaba realizar en la noche del día 3 al 4 de marzo, labor que la compañía ferroviaria enmarcó dentro del mantenimiento ordinario de la infraestructura. Tan corto plazo de preaviso provocó una reprimenda de la jueza Cristina Pastor y la orden de que la empresa anunciara con mayor antelación cualquier trabajo planificado en la zona de Adamuz. En concreto, Pastor exigió a Adif que se abstuviera de “realizar tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria, tramo de Adamuz, sin preaviso a este órgano judicial con 15 días de antelación a su fecha de realización y condicionada la realización de los trabajos a previa autorización judicial”, dictó en una providencia.

Posteriormente, y por requerimiento de Adif, la jueza de Montoro circunscribió su mandato al segmento de la infraestructura entre los puntos kilométricos 321,098 y 315,974, donde se incluye el punto donde descarriló el tren de Iryo a las 19.43 de ese domingo 18 de enero. Fue en una providencia del 12 de este mes en la que también se exigió explicaciones a Adif sobre si las actuaciones de mantenimiento que iba a realizar el 3 de marzo “fueron o no ejecutadas, y para el caso de haber sido ejecutadas informe en que consistieron los trabajos realizados y si existió o no acopio y/o retirada de material, lugar de ubicación/depósito y actuaciones realizadas sobre el mismo”.

La unidad de Policía Judicial de Córdoba ha recibido la indicación desde el juzgado de Montoro, ya este miércoles 18 de marzo, de “extender acta del material recogido y trasladado a la base [de mantenimiento ferroviario de Adif] de Hornachueos (Córdoba) y que se concreta en 36 metros de vía y 42 metros de vía, procediendo a su precinto y dando cuenta a esta Sección de Instrucción”. Todo ese material ha quedado bajo custodia de la propia Adif “como depositaria judicial”.

Sobre el preaviso de 15 días para obtener autorización judicial para labores de mantenimiento en Adamuz, “no serán necesarios para aquellas actuaciones cuya ejecución requieran una intervención inmediata por motivos de seguridad cuya naturaleza impida cumplir con el plazo de preaviso, sin perjuicio de que se deberá dar inmediata cuenta al órgano judicial así como de los motivos que hubieran impedido en su caso la notificación previa”, se indicó desde el juzgado.

El interés del órgano instructor del suceso de Adamuz sobre cualquier acción en el tramo donde ocurrió el accidente que costó la vida a 46 personas, todos ellos viajeros de los trenes Iryo y Alvia de Renfe involucrados, crece en intensidad después de que ya se amonestara a Adif por una iniciativa previa de recogida de muestras de carril y soldaduras en Adamuz. Ea acción previa tuvo lugar en la noche del 22 al 23 de enero, solo cuatro días después del siniestro y cuando los técnicos de la investigación, tanto técnica como policial, habían dado por cerrada la recolección de pruebas.

Todo el material extraído por Adif, de un área que no estaba acordonada ni custodiada por la Guardia Civil, fue depositado en la misma base de mantenimiento de Hornachuelos, donde fue precintado por la Policía Judicial. Adif reconoció ante la magistrada que había realizado análisis propios sobre el acero y soldaduras recogidas.