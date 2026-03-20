Junts reivindica como propias las rebajas de IVA y energía del decreto anticrisis

Los socios del Gobierno han reclamado como propias varias medidas del primero de los dos decretos aprobados este viernes por el Consejo de Ministros, que tiene altas probabilidades de ser convalidado en el Congreso. Lo han hecho después de que Sumar lograra que la respuesta del Gobierno de España ante la guerra de Irán incluyera un segundo decreto con medidas de vivienda, que permanecían en el aire hasta esta misma mañana. Junts, pese a haber roto relaciones con el Ejecutivo en noviembre, abre ahora la puerta a apoyar el decreto tras “forzar” una bajada de impuestos. EH Bildu se atribuye la prohibición de cortes de suministros básicos, entre otras medidas, el PNV entiende que se han seguido las 31 propuestas que hicieron, mientras que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha aplaudido la “fuerza negociadora” de Sumar, tras una mañana marcada por el choque entre los dos socios de coalición a cuenta de la incorporación de medidas de protección en materia de vivienda que exigía la formación.

Junts ha destacado en un comunicado de su grupo parlamentario que ha conseguido imponer la rebaja del IVA del 21% al 10% sobre el gasoil, la gasolina, la electricidad y el gas natural. Además, ha pedido rebajar el impuesto especial de la electricidad hasta el 0,5% y suspender temporalmente el impuesto sobre la producción de energía eléctrica, que era del 7%. Estas medidas son una “condición clave” para valorar un voto favorable a este real decreto ley y se ha jactado de que el Gobierno “ha comprado” todas las rebajas fiscales que plantearon en una proposición no de ley presentada en el Congreso semanas atrás.

Los de Puigdemont han defendido que lo aprobado tiene un beneficio directo sobre la clase media y trabajadora, así como sobre el sistema productivo de Cataluña, “especialmente los autónomos, pequeñas empresas y sector del transporte” y han señalado que también se han incorporado ayudas a las empresas electrointensivas. Sin embargo, el partido independentista no se ha pronunciado sobre el segundo decreto, aprobado también este jueves, centrado en asuntos de vivienda e impulsado por Sumar. Su voto es clave ya que el PP ya ha anunciado su negativa a apoyarlo.

El PNV, cuya portavoz, Maribel Vaquero, advertía el pasado miércoles en los pasillos del Congreso de que incluir medidas de vivienda en el decreto sería “jugar a la ruleta rusa”, al no contar con el respaldo de todos los grupos, se ha mostrado este viernes prudente en su reacción. Sobre las medidas para el control de los precios de los carburantes y la energía, la formación vasca ha dicho que “entienden que sigue la filosofía de las 31 medidas propuestas por el Grupo Vasco, que buscan actuar con ayudas directas e iniciativas fiscales sobre sectores concretos como el transporte, la industria, la ganadería y la pesca”.

En cambio, sobre las iniciativas en materia de vivienda y los posibles controles de los márgenes empresariales, el PNV deja en suspenso su respaldo: “Aún no disponemos del texto definitivo y necesitamos analizarlo. Ni siquiera Pedro Sánchez las ha detallado como hizo con el primer decreto; por tanto, nos tomaremos el tiempo necesario para estudiarlo cuando lo recibamos”.

EH Bildu, por su parte, se ha atribuido haber introducido la ampliación del bono social eléctrico y térmico, la prohibición de cortes de suministros básicos y el mecanismo de ayuda a la industria electrointensiva. Pese a ello, el grupo parlamentario abertzale considera insuficientes las medidas y critica la “rebaja generalizada de impuestos sin control de precios”. “Solo incrementará los beneficios de las grandes energéticas y petroleras, ya lo comprobamos durante la guerra de Ucrania”, sostiene Bildu. La formación vasca señala que seguirá presionando para lograr la prórroga de los contratos de alquiler y las cuotas de las hipotecarias variables, la limitación de precios y beneficios empresariales, el impulso a la transición energética y “una fiscalidad justa que obligue a las grandes empresas a contribuir frente a esta crisis para que las consecuencias de la guerra no recaigan de nuevo sobre las clases populares”.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha ensalzado la aprobación de las medidas para frenar la subida de los alquileres. “El movimiento de Sumar está muy bien, la vivienda se tiene que arreglar o no hay izquierda que valga”, ha afirmado el portavoz de ERC, que también ha dicho que su grupo parlamentario “siempre ha priorizado las cosas, a nuestras cosas. La radicalidad sin transformar la realidad no sirve de nada, la utilidad es la mejor política que hay”.

ERC ha sido el único socio de Gobierno que no ha presumido de las medidas que ha colocado y ha ensalzado las que se han aprobado. Con todo, Rufián ha opinado que, dadas las circunstancias, a la derecha le hubiese resultado difícil tumbar un decreto único que contemplase también las exigencias sobre vivienda de las fuerzas más a la izquierda. Sobre el resto de las decisiones anunciadas por el Gobierno, no ha planteado objeciones: “En el contexto actual, cualquier medida es buena por insuficiente que sea”.