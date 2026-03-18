Sánchez se centra en Irán y enfría los Presupuestos: “Estamos ante una de las crisis más graves de mi mandato”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido centrarse ahora en el decreto frente a la guerra de Irán y enfriar de momento los Presupuestos. Cuando le han preguntado si los retrasará, el jefe del Ejecutivo ha contestado: “Estamos gestionando una de las mayores crisis de mi mandato. Es importante que los españoles sean conscientes de la gravedad que vive el mundo y del impacto socioeconómico en nuestros hogares. No avalamos esta guerra, pero vamos a proteger a nuestra gente”. Sánchez no ha querido aclarar si en el paquete que aprobará este viernes para paliar los efectos del conflicto habrá medidas de vivienda, pero ha dejado claro que el Gobierno está centrado en las medidas sobre la energía. “Esta guerra vuelve a validar nuestra política energética. Entrar en esta medida u otra con la gravedad que tenemos encima de la mesa. Somos un Gobierno que responde con planes que han hecho que España crezca, con respuesta muy diferente”, ha manifestado. Y ha añadido: “No perdamos la perspectiva de la gravedad. Estamos acordando un paquete para proteger a empresas y trabajadores. Y reformas para un sistema energético que permita afrontar crisis como esta”.

El paquete de medidas que saldrá del Consejo de Ministros extraordinario del viernes es objeto de división entre el Gobierno y sus socios, sobre todo la inclusión de políticas en materia de vivienda. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el sector socialista descarta incluirlas: “Estamos hablando con todos los grupos y llevaremos las medidas que tengan consenso”, ha explicado. De igual forma, la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, considera “inconcebible” que no se incluyan, teniendo en cuenta que es el principal problema de los ciudadanos. Bildu, ERC o Podemos también han reclamado la aprobación de estas medidas, mientras que el PNV y Junts han mostrado su oposición.

En el caso de EH Bildu, la portavoz de la formación en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha defendido en los pasillos del Congreso que el decreto del escudo social contenga medidas de vivienda. “Hemos pedido expresamente que incluyan políticas como, por ejemplo, el tema de la prórroga de los contratos de alquiler”, ha apuntado, y ha señalado que confía en que desde el Gobierno “obren en consecuencia y que sea lógico con toda la situación porque son medidas necesarias”. En el caso de que al final el Gobierno deje fuera la vivienda, Aizpurua no adelanta el sentido del voto de su grupo: “Todavía hay tiempo y creo que se tiene que imponer el sentido común en esto. Espero que vayan en el decreto”.

Por el contrario, otro socio habitual, el PNV, ha advertido de que incluirlas sería “jugar a la ruleta rusa”. La portavoz de la formación en el Congreso, Maribel Vaquero, ha asegurado a la salida de la Cámara que todavía están esperando a que el Gobierno se ponga en contacto con ellos para negociar el decreto del escudo social. “Esperemos llegar a un punto de consenso y que no vayan y presenten todas las medidas en conjunto, aquellas con las que no todos los grupos estamos de acuerdo”, ha manifestado. Al ser preguntada si su partido apoyaría las medidas de vivienda, ha contestado que presentarlas “es jugar a la ruleta rusa” y que “el Gobierno ya sabe hasta dónde están dispuestos a llegar”.

De igual forma, el diputado de Junts Josep Maria Cruset ha avisado al Gobierno de que no incluya medidas contra los desahucios en el paquete de políticas para paliar los efectos de la guerra en Irán o “les saldrá mal”. “Medidas anticrisis, sí; chantajes, no”, ha subrayado en una interpelación en el Congreso. Montero le ha pedido buscar “puntos de encuentro” para dar “respuesta a una guerra ilegal” y se ha mostrado dispuesta tanto a incorporar propuestas de Junts como a sacar del texto iniciativas con las que no están de acuerdo.