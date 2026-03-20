El papa León XIV recibe en el Vaticano a los Reyes tres meses antes de su visita a España

El papa León XIV ha recibido este viernes a Felipe VI y Letizia en el Palacio Apostólico del Vaticano, en su biblioteca privada. Se trata de la primera reunión oficial de los reyes de España con el pontífice, que fue elegido el pasado 8 de mayo, tras el fallecimiento de Francisco.

El encuentro se produce a menos de tres meses de la visita del Pontífice a España, que se llevará a cabo del 6 al 12 de junio. Aunque la Santa Sede aún no ha hecho público todavía el programa oficial del viaje, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha señalado que el pontífice visitará Madrid, Barcelona y Canarias. León XIV será el primer Papa que viajará a España durante el reinado de Felipe VI.

Además, será la primera visita de un pontífice al país en 15 años, tras el viaje de Benedicto XVI en 2011, y responde a la invitación oficial del monarca y de la Conferencia Episcopal Española.

Los Reyes, junto a León XIV, durante su encuentro en el Vaticano. Simone Risoluti (EFE)

Tras el encuentro, los Reyes se han reunido con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, y monseñor Paul Richard Gallagher, secretario de la Sección para las Relaciones con los Estados. El Vaticano ha explicado en una breve nota que en las “cordiales conversaciones” en la Secretaría de Estado se expresó “satisfacción” por las buenas relaciones entre la Santa Sede y España y hablaron del próximo viaje del Pontífice. “En ese contexto, se hizo referencia a algunas cuestiones de actualidad que conciernen a la situación del país y a la misión de la Iglesia en la sociedad. Por último, se abordaron algunos temas de carácter regional e internacional, destacando la importancia de un compromiso constante en favor de la paz y del fortalecimiento de los principios y valores que constituyen la base de la convivencia internacional”, concluye el comunicado.

Felipe VI y Letizia, junto con autoridades de todo el mundo, asistieron a la misa de entronización de León XIV el 18 de mayo de 2025 y, al final de la solemne celebración, tuvieron ocasión de estar con el nuevo Papa para felicitarlo e intercambiar un breve saludo. En ese corto encuentro, que se produjo en la basílica de San Pedro, los reyes le invitaron a visitar España.

En aquella ocasión, la reina Letizia hizo uso del privilegio de vestir de blanco ante el Papa, una tradición reservada a las monarcas de países católicos. Es un gesto simbólico de agradecimiento hacia aquellas casas reales que permanecieron leales a la Iglesia católica en una época en la que otros reinos adoptaron el protestantismo, y representa una excepción dentro del protocolo del Vaticano, que normalmente exige que las mujeres vistan de negro en las audiencias con el Papa.

La última vez que los reyes Felipe VI y Letizia se reunieron con un papa en el Vaticano, en audiencia oficial, fue en 2014, con Francisco, un año después de que fuera elegido pontífice. La actual visita a Roma tiene otra cita especial: después del encuentro, a las 12.30, Felipe VI ha tomado posesión como protocanónigo de la basílica papal de Santa María la Mayor de Roma, donde está enterrado el pontífice argentino.

Felipe VI y Letizia conversan con el papa, este viernes. Simone Risoluti (EFE)

Ha sido una breve ceremonia solemne, de media hora, que da continuidad a un privilegio propio de la monarquía española que se remonta a 1603, cuando el rey Felipe III fue invitado por la basílica a ser su protector y asumir el cargo de protocanónigo. Este templo es una de las cuatro basílicas papales junto con las de San Pedro, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros, y tiene un vínculo particular con España. Desde 1953 siempre ha contado con un canónigo español, por orden de una bula papal. El rey emérito, don Juan Carlos I, fue distinguido como protocanónigo en 1977 en un viaje a Roma.

Este vínculo histórico se remonta a los Reyes Católicos, que regalaron parte del oro que llegaba de América a la basílica para decorar su imponente artesonado, que todavía se conserva, por deseo del papa Alejandro VI, de la familia Borgia y de origen valenciano. Los reyes don Juan Carlos y doña Sofía visitaron por última vez la basílica en 2018, para presidir la inauguración de la nueva iluminación de la basílica, realizada por la Fundación Endesa. Tras la ceremonia los Reyes han regresado a España.

Los Reyes renuncian a viajar a Qatar

Felipe VI y Letizia han renunciado a viajar esta primavera a Qatar debido a la situación bélica que afecta a toda la región desde el ataque de EE UU e Israel a Irán el pasado 28 de febrero. Aunque no se había llegado a anunciar oficialmente, la Zarzuela llevaba meses trabajando una visita de Estado al emirato por invitación del emir Tamim bin Hamad Al Thani, quien visitó España con su esposa en 2022. Esta iba a ser la primera visita de Estado de los Reyes a un país del golfo Pérsico, aunque Felipe VI ya estuvo en Doha en diciembre de 2022 para apoyar a la selección masculina en el mundial de fútbol, informa Miguel González.