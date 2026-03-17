Un juez archiva la causa contra el exalcalde de La Algaba (Sevilla) por presunto acoso sexual a un menor

El exalcalde de la Algaba (Sevilla), Diego Manuel Agüera, durante una entrevista en la que negaba las acusaciones de supuesto acoso a un menor.

El titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha archivado la causa contra el exalcalde de La Algaba (Sevilla), Diego Manuel Agüera, por presunto acoso sexual a un menor. El juez, en una providencia adelantada por la Cadena SER y a la que ha tenido acceso este diario, considera que “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito”.

Agüera dimitió el pasado 23 de febrero tras conocerse que había sido denunciado por los padres de chico y por el director de la Escuela Taurina de esta localidad de 16.862 habitantes. En la carta, en la que anunciaba que abandonaba su cargo “por unos meses”, el exregidor defendía su inocencia y arremetía contra el responsable del centro de tauromaquia, también empleado del Ayuntamiento, “que tan malignamente ha interpretado una conversación” que se había producido hace más de un año y consideraba que las acusaciones eran un ataque personal hacia él motivado por “vergüenza y odio personal”. Agüera también abandonaba los cargos en el PSOE, que había abierto una investigación porque esos mismos hechos se habían denunciado en el canal interno del partido.

Esa conversación a la que aludía el exalcalde se produjo cuando el chico tenía 14 años y en ella, siempre según las denuncias presentadas en el canal interno del PSOE, Agüero habría mandado mensajes en Instagram del tipo: “Ayyy si tuvieras los 18!!!”. La Fiscalía abrió una investigación, pero, como ahora también el juez, no halló indicios de delito.

El abogado del exregidor ya advirtió hace unas semanas que el caso acabaría siendo archivado y también vinculó el origen de las denuncias en el “odio ancestral al alcalde”. Agüera llegó a la alcaldía de La Algaba en 2011 y desde entonces ha ganado todas elecciones municipales con mayoría absoluta.