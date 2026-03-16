España propondrá a Luis Planas como nuevo jefe de la FAO

España va a promover la candidatura del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, como próximo director general de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), según ha anunciado este lunes en Bruselas el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

El movimiento es casi prematuro, ha reconocido el propio Albares: la discusión para sustituir al chino Qu Dongyu comenzará dentro de más de un año, en el verano de 2027. No obstante, el jefe de la diplomacia española ha indicado que, con esta candidatura, España quiere demostrar su respaldo al multilateralismo y al sistema de Naciones Unidas, un gesto más que simbólico en momentos en que el Estados Unidos de Donald Trump no solo cuestiona estos principios, sino que ha vuelto a ignorar el derecho internacional —y la Carta de la ONU— al atacar Irán junto a Israel sin consultar antes al organismo y a sus Estados miembros.

“Es una candidatura española, pero que tiene vocación europea y es también un reflejo de la creencia que tiene España en el multilateralismo y Naciones Unidas en momentos en que la seguridad alimentaria es algo absolutamente fundamental”, ha explicado Albares a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, donde una de las urgencias es buscar cómo reabrir el estrecho de Ormuz para impedir una nueva crisis energética y hasta alimentaria mundial, como ha recordado la alta representante para Política Exterior de la UE, Kaja Kallas.

“El cierre del estrecho de Ormuz es muy peligroso para el suministro de petróleo, pero también es problemático para los fertilizantes. Y si faltan fertilizantes este año, el que viene también habrá escasez de alimentos”, ha declarado Kallas, quien discutió de esta cuestión con el secretario general de la ONU, António Guterres, este fin de semana, según ha revelado.

No es la primera vez que España presenta a un candidato para dirigir la FAO. Ya lo hizo en 2011 con el exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, aunque finalmente se impuso el brasileño José Graziano Da Silva. Aunque la UE es uno de los principales donantes de la FAO, desde 1975 ningún europeo ha estado al frente del organismo. La cuestión fue debatida durante el último Consejo de Agricultura de la UE, el 23 de febrero, cuando los ministros discutieron las “prioridades estratégicas de la UE en la FAO para 2026 y 2027”. Una cita en la que convinieron en la necesidad de reforzar la dimensión estratégica de la relación entre la UE y la FAO y discutieron ya la conveniencia de consensuar un candidato europeo de cara al relevo de Qu, cuyo segundo y último mandato expira el 31 de julio de 2027.