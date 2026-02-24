Abascal dice que la alerta del Papa sobre la ultraderecha es “una invención de un obispo que colabora con la inmigración”

El líder de Vox, Santiago Abascal, afirmó este lunes en un acto en Salamanca que la alerta del Papa a la Conferencia Episcopal Española (CEE) sobre el ascenso de la ultraderecha es “una invención que un obispo de esos que colabora con la inmigración le ha dicho a EL PAÍS”. Abascal, que se encontraba en un mitin para promocionar a los candidatos de las próximas elecciones en Castilla y León, aseguró que la noticia sobre la preocupación de León XIV por “la instrumentalización de la Iglesia” por los grupos de extrema derecha que “busca ganar el voto católico” es tan falsa como la última encuesta de Sigma Dos para El Mundo que pronostica un retroceso de Vox en los comicios autonómicos. “Estamos viendo cuáles son los problemas reales y no son los que están ocupando el tiempo principal de los debates políticos ni de las tertulias ni de las portadas de los periódicos de hoy. Abrid las portadas de los periódicos de hoy y a ver lo que os encontráis”, recriminó el líder del partido ultra.

Las palabras de Abascal llegan después de que este periódico publicara que el pasado noviembre, durante la primera reunión oficial del Papa con la comisión ejecutiva de la CEE, el Pontífice afirmara que su mayor preocupación en este momento en España “es la ideología de ultraderecha”. El mensaje es importante, ya que marca la línea que León XIV desea que siga el episcopado español ante el discurso de partidos como Vox y grupos ultraconservadores contra la acogida y regularización de inmigrantes.

La primera reacción de Vox fue evitar un choque con el Papa y los obispos españoles cuando públicamente fue preguntado por la noticia el lunes por la mañana durante una conferencia de prensa en la sede de su formación. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, optó por dudar de la veracidad de las declaraciones, cuya textualidad fue dictada a este diario por dos fuentes conocedoras de la reunión. “Yo quiero destacar que dice EL PAÍS que dice el papa León”, matizó. Sin embargo, Garriga admitió implícitamente que la opinión que tiene el Pontífice sobre su partido es negativa cuando ha asegurado: “Estoy convencido de que si el papa León escucha de primera mano lo que dice Vox... Defendemos la justicia social, defendemos políticas encaminadas al bien común, defendemos la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural...”.

La postura del Papa ha causado un terremoto dentro de los muros de la Iglesia, que no está acostumbrada a filtraciones. Por otro lado, vuelve a poner de relieve un problema que muchos obispos quieren esconder bajo las alfombras: su relación con los partidos de ultraderecha, que desde este verano ha atacado duramente la posición de la jerarquía eclesial ante problemas como la regularización de inmigrantes, una medida que la CEE siempre ha apoyado.

La cruzada contra los prelados españoles, incluso de partidos políticos como Vox, se intensificó a comienzos de año, cuando el Ejecutivo aprobó el plan de regularización extraordinaria en un Consejo de Ministros. La Conferencia apoyó la iniciativa y la valoró positivamente. Y el partido ultra la atacó por ello: “La oligarquía al completo odia al pueblo español”, publicó en X un miembro de la dirección de Vox cuando el presidente de los obispos publicó un vídeo donde apoyaba la regularización de inmigrantes. Abascal atacó entonces a la jerarquía eclesial y afirmó que “hay obispos que están haciendo negocio con la inmigración”.

Otras entidades como Falange Española de las JONS dio un paso más y contestó en la misma red social con otro vídeo creado con inteligencia artificial con una imagen del presidente de los obispos mutando en un demonio sonriente entre llamas. Con la acusación de que “la Conferencia Episcopal no es la Iglesia” y que “está más con el demonio que con los pobres”.