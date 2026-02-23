Vox evita el choque con el Vaticano tras la alerta del Papa a los obispos españoles por el auge de la ultraderecha

Vox ha optado este lunes por evitar un choque con el Papa cuando se ha preguntado al partido por la reunión que el Pontífice mantuvo en noviembre pasado con la cúpula de la Conferencia Episcopal Española (CEE). En ella, León XIV advirtió del auge de la extrema derecha y trasladó su preocupación sobre los grupos políticos de esta ideología “que buscan instrumentalizar a la Iglesia” y “ganar el voto católico”. En una conferencia de prensa en la sede de su formación, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha optado por dudar de la veracidad de las palabras del Papa, cuya textualidad fue dictada a este diario por dos fuentes conocedoras de la reunión. “Yo quiero destacar que dice EL PAÍS que dice el Papa León”, ha matizado. Sin embargo, Garriga ha admitido implícitamente que la opinión que tiene el Pontífice sobre su partido es negativa cuando ha asegurado: “Estoy convencido de que si el papa León escucha de primera mano lo que dice Vox... Defendemos la justicia social, defendemos políticas encaminadas al bien común, defendemos la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural...”

Garriga no ha incluido en su listado, que presumiblemente coincide con el discurso social y político del Papa, la postura de Vox sobre el plan de regularización de cientos de miles inmigrantes que este enero aprobó el Gobierno a petición de numerosas organizaciones sociales e instituciones, incluida la propia Iglesia. católica. El líder del partido, Santiago Abascal, no ocultó su malestar y llegó a asegurar que hay “obispos, una minoría probablemente, que están haciendo negocio con la inmigración”. Pero una cosa es arremeter contra algunos eclesiásticos e incluso determinados obispos y otra distinta cargar contra León XIV, aunque no sea de la simpatía de Vox, como tampoco lo era su antecesor, el papa Francisco. Por eso, Garriga, conocido miembro del Opus Dei, ha preferido evitar el choque y atribuir la noticia a quienes buscan “confrontar, complicar el debate”.

Por su lado, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha definido este lunes el mensaje del Papa a los obispos como “muy oportuno”. “El llamamiento y toque de atención del Papa va dirigido a que seamos conscientes de que un apoyo a estas fuerzas supone una amenaza para la democracia”, ha declarado Montero ante los medios durante su visita a la localidad gaditana de Grazalema. La vicepresidenta ha añadido que las palabras del Pontífice señalan el camino a seguir por los católicos y ha advertido de que la ultraderecha trae “riesgos, pobreza y el recorte de las libertades”.

El pasado 17 de noviembre la comisión ejecutiva de la CEE ―compuesta por nueve obispos― realizó su primera visita oficial con León XIV en el Vaticano, seis meses después de su elección. Tras un primer discurso del presidente de los prelados españoles, el arzobispo Luis Argüello, el Papa intervino y fue directo al grano para trasladar que su mayor preocupación en este momento en España “es la ideología de ultraderecha”. Este mensaje es importante porque marca la línea que el Papa desea que siga el episcopado español ante el discurso de partidos como Vox y grupos ultraconservadores contra la acogida y regularización de inmigrantes.

“El Papa ve que la ultraderecha utiliza a los creyentes para sus fines”, afirma un prelado a este periódico. En sus discursos, estos grupos acusan a obispos de traicionar a los fieles por apoyar las políticas “anticristianas” del Gobierno como una “contrapartida pactada” por los casos de pederastia o “como consecuencia del sistema de ayudas” que reciben.

El Papa señaló durante la reunión otras de sus grandes preocupaciones en España: la gestión del escándalo de la pederastia clerical y recomendó a los obispos que cerrasen un acuerdo con el Gobierno. Y así lo hicieron. Poco después de llegar a España, resolvieron con el Gobierno la firma de un convenio para reparar a las víctimas de abusos bajo la tutela estatal. El acuerdo lo firmaron el 8 de enero. Varias semanas después, el 27 del mismo mes, los obispos apoyaron el plan de regularización de inmigrantes aprobado por el Ejecutivo en Consejo de Ministros y duramente atacado por Vox. La Iglesia, cabe destacar, ha sido una de las instituciones que más ha presionado los últimos años para poner en marcha esta medida para resolver la situación de más de medio millón de migrantes.

Desde ese momento, partidos como Vox y otras entidades ultracatólicas pasaron de la crítica dura contra los obispos a los ataques directos. “La oligarquía al completo odia al pueblo español”, publicó en X un miembro de la dirección de Vox cuando el presidente de los obispos publicó un vídeo donde apoyaba la regularización de inmigrantes. Falange Española de las JONS dio un paso más y contestó en la misma red social con otro vídeo creado con inteligencia artificial con una imagen del presidente de los obispos mutando en un demonio sonriente entre llamas. Con la acusación de que “la Conferencia Episcopal no es la Iglesia” y que “está más con el demonio que con los pobres”.