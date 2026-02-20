El PP nacional anuncia que hará público el expediente por acoso del alcalde de Móstoles que archivó sin citar a la víctima

Jaime de los Santos es vicesecretario de Igualdad del PP, diputado nacional y colaborador habitual en el programa Espejo Público de Antena 3. Este viernes, De los Santos ha intervenido en la tertulia política y ha anunciado que el próximo martes llevará al programa el expediente por acoso de la exedil de Móstoles, un caso revelado por EL PAÍS hace dos semanas. “El Partido Popular se pone en contacto por escrito y así consta en el expediente, que estaré encantado de mostrarte el próximo martes”, ha dicho durante una trifulca dialéctica con el diputado del PSOE, Víctor Gutiérrez.

Desde que estallara el caso el 4 de febrero, revelado por EL PAÍS, el PP ha tratado de rebajar el caso, tildándolo de “acoso laboral”. La realidad es que la entonces concejala de Móstoles denunció su caso en primer lugar ante el PP de Madrid tras haber sufrido acoso sexual y luego acoso laboral por parte del alcalde, desde la campaña de las elecciones municipales de 2023 hasta su salida del Ayuntamiento y del partido en octubre de 2024.

Según su relato, el regidor de Móstoles, Manuel Bautista, la abordaba con proposiciones explícitas no deseadas y, después, tras la negativa rotunda de ella a mantener una relación que no fuera estrictamente profesional, comenzó un proceso de aislamiento, invisibilización y trato humillante que se prolongó durante meses y culminó con la retirada de las competencias que tenía asignadas.

La dirigente denunció los hechos ante la dirección del PP de Madrid, según la documentación a la que tuvo acceso EL PAÍS. En dos reuniones —a las que asistieron la vicesecretaria de Organización, Ana Millán, y el secretario general regional, Alfonso Serrano, la primera vez, y Millán y la también dirigente del PP madrileño Lucía Paniagua, la segunda— fue presionada para que no acudiera a los tribunales. “El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia”, le dijo Millán. “Ayuda no es hacerlo público, esto te va a hundir”; “lo que no puede ser bueno para ti es una denuncia en el juzgado, porque te comen”.

Ahora, tras la dimisión del exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional (DAO), José Ángel González, después de que un juez de Madrid haya admitido a trámite una querella contra él por un supuesto delito de agresión sexual, el PP ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Este viernes, De los Santos, el vicesecretario de Igualdad del PP, no ha querido equiparar ambos casos. “Si el PSOE va a considerar que un caso de una violación de una policía nacional por un jefe directo que mandaba sobre toda la Policía es algo que se puede ensombrecer con otras cuestiones, lo llevan claro”, ha dicho.

“Que caiga todo el peso de la ley contra cualquier hombre que abuse de una mujer”, ha insistido durante la trifulca política con el diputado del PSOE. “Yo he leído el expediente y al PP le llega una denuncia de acoso laboral, que cuando llega al comité de garantías, ni siquiera la denunciante era ya una afiliada”.

Sin embargo, fue ante la falta de una respuesta efectiva y de la apertura de un protocolo de acoso cuando la mujer entregó su acta de concejala y se dio de baja como militante del Partido Popular.