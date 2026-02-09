Elisa Mouliaá cambia de parecer y mantiene ahora su acusación contra Íñigo Errejón

Elisa Mouliaá llegaba a los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid el 16 de enero para declarar ante el juez.

La actriz Elisa Mouliaá ha cambiado de parecer y ha decidido seguir adelante con la acusación por agresión sexual contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, después de anunciar que la retiraba el pasado miércoles, según su letrado, Alfredo Arrién. Lo hace a “la vista de la actuación de la Fiscalía”, que ha remitido un escrito al juzgado en el que sostenía que no aprecia delito y que, por lo tanto, “procede la libre absolución" de Errejón, un extremo que la actriz considera que “no es permisible”.

Mouliaá, que denunció en octubre de 2024 a Errejón por agresiones sexuales supuestamente cometidas en octubre de 2021, considera que el expolítico “no puede quedar impune”. Por eso no validará finalmente el escrito que envió al Decanato el pasado miércoles renunciando a su acusación, de modo que este decaerá y el proceso seguirá adelante, ha explicado Arrién.

En su escrito de conclusiones finales, el ministerio público relata un “encuentro sexual” que cesó cuando la actriz manifestó que no quería continuar. Mouliáa denuncia que el expolítico la besó sin su consentimiento en una fiesta y que la metió en una habitación, cerró la puerta, le realizó numerosos tocamientos y le mostró “su miembro viril”. Después, ambos se fueron a casa del expolítico donde, según la actriz, insistió de nuevo en mantener relaciones, pero ella le dijo que la estaba haciendo sentir incómoda y se marchó.

Errejón está citado este martes para que el juez le notifique la apertura de juicio oral por presuntas agresiones sexuales que decretó el pasado 7 de enero.