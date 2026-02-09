El empresario que organizó la reunión entre Leire Díez y un fiscal dice que él esperaba que estuviera Cerdán

La declaración este lunes del empresario Luis del Rivero (expresidente de la constructora Sacyr) ante el juez era una de las grandes incógnitas del caso Leire Díez. Del Rivero había organizado una reunión entre la exmilitante socialista Díez y el que fuera fiscal Anticorrupción Ignacio Stampa, quien grabó cómo ella se presentaba como “la mano derecha” del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. La versión de Díez y Stampa había sido diametralmente opuesta, así que escuchar al empresario era importante. Del Rivero ha asegurado como testigo que él también esperaba que Cerdán asistiera al encuentro y que la intención era ayudar a Stampa en sus pleitos con el Ministerio de Justicia. Preguntado sobre quién era “el 1″ al que los investigados informaban, ha asegurado que él infirió que era el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La reunión se produjo el pasado 7 de mayo de 2025 en el despacho de Del Rivero y al encuentro, según la versión de Stampa, iba a acudir el propio Cerdán en nombre del PSOE. Algo que Del Rivero ha corroborado este lunes. En su lugar, aparecieron Leire Díez y el empresario Javier Pérez-Dolset, ambos imputados ahora en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por el juez Arturo Zamarriego, que los acusa de organizar un “plan delictivo” para recabar información sobre las cúpulas de anticorrupción de la Fiscalía y la Guardia Civil y desbaratar investigaciones en marcha que afectaban a políticos.

Según la versión de Stampa ante el juez, Díez y Dolset querían obtener información sobre el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, sobre el caso Kitchen (que afecta a un plan parapolicial del PP para borrar información sobre la caja B del partido) o sobre otros miembros de la judicatura. A cambio, ofrecían ayudarle en su pleito contra el Ministerio de Justicia y “reinsertarle” en su puesto anterior, del que salió denunciando maniobras para relevarle. La versión de Leire Díez era distinta. Ella aseguró que solo buscaba información como periodista para escribir un libro y que cualquier ofrecimiento se trataba de una estrategia para conseguir más detalles de su interlocutor.

Del Rivero ha explicado este lunes que su contacto para gestionar este encuentro fue el empresario Javier Pérez-Dolset, a quien conocía por sentirse ambos perjudicados por las operaciones de espionaje del comisario de policía jubilado José Manuel Villarejo. Fue Pérez-Dolset quien, según fuentes presentes en la declaración, le dijo que Cerdán iba a acudir al encuentro. Del Rivero le comentó a Stampa que ellos allí iban a “ver, oír y callar”, ha declarado.

Los abogados han querido concretar cuál era el foco de la cita. Ayudar a Stampa en su demanda contra Justicia por no haberle consolidado la plaza en la Fiscalía Anticorrupción en 2020, pero concretamente en qué. En ese punto se focalizan los delitos de cohecho y tráfico de influencias por los que Díez y Pérez-Dolset están imputados.

Las respuestas de Del Rivero, según distintas voces consultadas, han sido “vagas” y “esquivas” en este sentido. Ha explicado que la intención era que, de algún modo, la Abogacía del Estado y la Fiscalía dejaran de oponerse a la indemnización que los tribunales habían reconocido para el fiscal Stampa.

Dos días después de esa reunión, Stampa volvió a tener noticias de Del Rivero. En unos whatsapps que el propio fiscal aportó a la investigación se lee cómo el empresario le dijo: “Desayuno. Muy satisfechos. Apoyo total”. “Van a proponer al 1 denuncia de Vox”. Los abogados han preguntado en varias ocasiones quién era “el 1″ de este mensaje. Del Rivero ha contestado en varias ocasiones con evasivas, pero ha terminado señalando que él infirió que era Pedro Sánchez. Algo que va en consonancia con la declaración del fiscal Stampa.

Sí ha explicado que la idea era tener una segunda reunión en la que se aterrizaran las ideas de la primera sobre la ayuda que ofrecer a Stampa. A ese nuevo encuentro, según Del Rivero, pidió que acudiera alguien que no fuera Leire Díez. “Una figura de interlocución de mayor nivel” dentro del PSOE, explican fuentes presentes en la declaración. Ese segundo encuentro nunca llegó a producirse porque los medios de comunicación comenzaron a publicar que Díez se había reunido con distintos empresarios relacionados con el fraude de hidrocarburos ofreciendo rebajas de la Fiscalía a cambio de información relevante de corrupción dentro del instituto armado.

Uno de estos empresarios de hidrocarburos, Alejandro Hamlyn, acusado de encabezar la petrolera Hafesa Energía (condenado por perpetrar un fraude de más de 154 millones de euros entre 2016 y 2019) estaba citado también este lunes ante el juez Zamarriego. Hamlyn no se presentó al juicio en la Audiencia Nacional que ha terminado en condena para su compañía y se encuentra fugado en Dubái, por lo que tampoco ha comparecido como testigo en esta causa.