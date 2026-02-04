El socavón de la N-6 abre un pulso entre El Espinar y Transportes por la factura de 580.000 euros de los arreglos

El ministerio culpa al ayuntamiento por no haber solucionado las deficiencias en el colector municipal, que habrían provocado el agujero. Estos responden con una moción para declarar a Óscar Puente ‘persona non grata’

Una factura de 587.275,51 euros ha enfrentado al Ayuntamiento de El Espinar (Segovia, 10.500 habitantes) con el Ministerio de Transportes. El Consistorio, dirigido por el PP, ha recurrido la orden del gabinete que dirige el socialista Óscar Puente instando al municipio a pagar esa suma por el arreglo de un socavón en una carretera de titularidad estatal que atraviesa esa localidad que, según Transportes, se dañó por decisiones inadecuadas del Ayuntamiento. El alcalde, Javier Figueredo, carga contra Puente y ha impulsado una moción para declararlo persona non grata en El Espinar. “No voy a pagar ese dinero por mi propia voluntad. Que lo tenga que decidir un juzgado, y punto”, sostiene el regidor.

El pulso comenzó el 20 de marzo de 2025, cuando, tras varios episodios de intensas lluvias, se abrió un socavón en la N-6, a la altura de San Rafael, núcleo perteneciente a El Espinar. Esta carretera nacional es de gestión estatal y requirió una intervención a cargo de Transportes valorada en 587.275,51 euros, que son los que ahora reclaman. El ministerio ha pedido el pago a la administración segoviana porque los estudios revelaron que el colapso “fue provocado por deficiencias en el colector de titularidad municipal que discurre bajo la calle” a causa de “un conjunto de deterioros, desperfectos y ejecuciones incorrectas”.

El informe, adjuntado en el requerimiento sobre El Espinar, describe cómo ese desagüe que pasa por debajo de la calzada afectada “no solo canaliza aguas pluviales procedentes del encauzamiento del arroyo, sino que recoge además vertidos de aguas residuales domésticas, es decir, dispone de conexiones de fecales a lo largo de su trazado urbano”. Según el documento, esto agrava la situación hidráulica, especialmente en episodios de lluvias, “donde el caudal total aumenta significativamente debido al aporte combinado de aguas residuales y pluviales”. Transportes desgrana que, con tantas lluvias, el colector se vio sobrepasado.

Tras crearse el socavón, las inspecciones técnicas revelaron “filtraciones y pérdidas de estanqueidad en tramos antiguos del colector, concretamente en el sector que no fue objeto de renovación durante las obras promovidas por el Ayuntamiento en 2022 y en las zonas de entronque de las obras nuevas con las existentes”. Esos “defectos/roturas” y una “perforación”, según el ministerio, propiciaron el daño, así que entienden que El Espinar, como autor de esas obras imperfectas, debe subsanar el pago.

Los técnicos municipales, en otro análisis enviado al ministerio, desmienten esos motivos y esgrimen que estos problemas en el colector se basan en la insuficiente capacidad del desagüe del sistema de drenaje transversal (antigua tajea) que existe bajo la carretera nacional N-6, que es de titularidad estatal. “Esa insuficiente capacidad únicamente resulta imputable al propio Ministerio de Transportes”, señalan en su informe.

El alcalde reprueba ese oficio apelando al pago y afirma que, al no ser un tramo de titularidad municipal ni haber participado en la tramitación, no piensa asumir el coste. “Bajo la carretera pasa un desagüe, hicimos todo el arreglo, pero, cuando llegamos a la N-6, paramos porque no podíamos hacerlo, no tenemos competencias”, explica. “Hicimos el arreglo, pero a base de pasar camiones, 2.500 al día con las obras, se cayó. Hicimos nuestra obra, pero el firme cedió porque ellos no hicieron la suya”, continúa.

Figueredo dice no entender por qué tienen que pagar ellos las obras. “Si ese tramo fuese mío, encantado pago, pero elijo si pasan camiones o no, como hago con las calles municipales”, refiere, pues esa nacional es muy frecuentada por vehículos pesados que eluden la autopista. Este tipo de vehículos causan molestias en El Espinar, por lo que el regidor ha impedido que transiten por ciertas vías de titularidad municipal. Recuerda, además, que las obras del ministerio conllevaron cortar la travesía de San Rafael y que muchos habitantes, además de usuarios de la carretera, tuvieron que pagar durante meses el peaje de la vía alternativa, la AP-6. “No voy a pagar ese dinero de mi propia voluntad, que lo tenga que decir un juzgado y punto y se acabó e iremos a los juzgados que corresponda”, zanja, y avisa de sus intenciones de recurrir.

Este choque político por los 580.000 euros de la obra queda a la espera de resolución judicial. Mientras, el consistorio ha insistido en sus ataques contra Puente: hace unos días, el PP, con mayoría en el Pleno, promulgó una moción para declarar persona non grata en El Espinar al ministro de Transportes. Aseguran que este ha mantenido una actuación “absolutamente perjudicial” para la localidad a raíz del hundimiento y se remiten a las conclusiones del informe municipal para responsabilizarlo por el socavón. La administración le atribuye, además, una reparación “inaceptable por múltiples razones técnicas, jurídicas y administrativas, ampliamente recogidas en los informes técnicos y alegaciones formuladas por este Ayuntamiento” y alude a un “coste económico desorbitado” que compromete “la estabilidad financiera” del lugar y, por ende, “la prestación de servicios públicos esenciales”.