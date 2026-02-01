Feijóo pide a la derecha “no dividir fuerzas” en Aragón para evitar después “una guerra de partidos” con Vox

El líder del PP insiste en infundir miedo contra la supuesta alteración del censo por la regularización de inmigrantes: “¡No es un reparto de papeles, es un reparto de papeletas!"

Feijóo, durante el acto, este domingo en Calatayud. Javier Belver (EFE)

La campaña de las elecciones en Aragón enfila su recta final con el auge de Vox como principal problema para el PP, que pulsó el botón electoral por el bloqueo de la extrema derecha a sus Presupuestos. Todos los esfuerzos del PP van por eso dirigidos a evitar que la fractura en la derecha se agrande, como se ha comprobado en los discursos que Alberto Núñez Feijóo y su candidato a la reelección, Jorge Azcón, han pronunciado este domingo en el mitin del ecuador de campaña en Calatayud. El líder del PP ha pedido a los votantes de la derecha “no dividir fuerzas” para evitar después “una guerra de partidos” entre PP y Vox si los populares tienen que volver a depender de los ultras. “No me vale con ganar”, ha avisado Feijóo a los suyos, “tenemos que ir todos juntos, ¡queremos un Gobierno sólido, no una guerra de partidos!“. El jefe de los populares ha insistido además en infundir miedo contra la supuesta alteración del censo por la regularización extraordinaria de inmigrantes, aunque estos no podrán votar en las próximas elecciones. “¡No es un reparto de papeles, es un reparto de papeletas!“, ha clamado Feijóo.

El líder del PP ha alertado a los suyos que el PSOE está tratando de “hinchar a Vox” supuestamente para perjudicar al PP. “El PSOE sabe que va a perder [las elecciones en Aragón] y el objetivo es dividir fuerzas para hacer un Vox fuerte y un presidente de Aragón débil”, se ha quejado. “¡No consintáis un presidente débil!“, ha exhortado ante sus simpatizantes en Calatayud.

Feijóo ha centrado sus críticas al Gobierno en la corrupción, en el accidente de tren de Adamuz y en la regularización masiva de inmigrantes, a la que se ha opuesto recuperando la retórica más dura contra los extranjeros. En este último asunto, lejos de enmendarse, el líder del PP ha insistido en alertar sobre que la regularización busca alterar el censo electoral, pese a que su propio partido admitió este viernes que los extranjeros que obtengan ahora un permiso de residencia no podrán votar en las próximas elecciones de 2027, ni en las generales ni en las municipales. Feijóo ha aprovechado unas declaraciones de la dirigente de Podemos Irene Montero para abundar en la tesis del supuesto clientelismo político. “¡No es humanidad, es electoralismo!“, ha alertado. ”¡Es intentar comprar votantes en el futuro! ¡No es un reparto de papeles, es un reparto de papeletas!“. Feijóo ha defendido que es ”imposible acoger a todos los ciudadanos del mundo” y los extranjeros tienen que “respetar la Nación” española. “Si no viene a trabajar, si no cumple las leyes, si tiene antecedentes y si no se integra, ¡la respuesta es no!“, ha remarcado.

El líder del PP ha acusado al Gobierno, además, de “aprovechar la tragedia de los muertos del AVE para indultar al Fiscal general del Estado” y ha criticado a Pedro Sánchez por no haber asistido al funeral de Huelva. Feijóo ha echado mano también de los supuestos episodios más chuscos de la corrupción del caso Ábalos relacionados con Aragón. “Iré a Teruel y le preguntaré a la gente de Teruel: ¿qué coño pasó en el Parador de Teruel?“, ha lanzado.

El gran acto de mitad de campaña del Partido Popular de Aragón ha consistido en una comida mitin con decena de afiliados en un hotel-restaurante de carretera a las afueras de Calatayud (Zaragoza), a unos tres kilómetros del centro de la ciudad. Con 20.000 habitantes, Calatayud es la cuarta por número de habitantes de Aragón y cuenta con un fuerte músculo económico aupado por el cultivo de fruta —principalmente de manzana, melocotón, cereza o ciruela—. Allí, antes de compartir almuerzo con los suyos, Azcón ha centrado buena parte de su discurso en los grandes proyectos digitales que han llegado en los últimos meses a Aragón —solo unas horas después de anunciar una nueva inversión millonaria— y en los ataques al PSOE.

“Pedro Sánchez y Alegría han estado en Teruel”, ha dicho el presidente aragonés refiriéndose al acto paralelo de los socialistas en una de las provincias más golpeadas por la despoblación. “Es una desvergüenza que no hayan explicado a los habitantes que la despoblación no forma parte de la financiación autonómica”, ha censurado sobre el modelo propuesto por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a mitad del mes pasado y tras sellar un pacto con Esquerra. “En Aragón no vamos a permitir que ganen los independentistas catalanes, ese es también el gran debate del 8 de febrero: defender los intereses de nuestra comunidad autónoma, que es defender los intereses de España”, ha remachado.

“Nos queda la última semana, la más importante, esta semana va de luchar voto a voto”, ha subrayado Jorge Azcón. “Cada voto cuenta, cada voto es importante”, ha añadido el candidato del PP consciente del complicado escenario al que se asoma con Vox disparado y su resultado prácticamente solo algo por encima. “En estas elecciones, quien se presenta es Jorge Azcón, no se presenta Abascal, no se presenta Sánchez, pero también vamos a presentarle la puerta de salida”, ha sentenciado.

En Calatayud, desde 2011, el popular José Manuel Aranda ejerce de alcalde en un Ayuntamiento donde en 2023 obtuvo la mayoría absoluta del PP. En las autonómicas de ese año, el PP logró el 46,07% de los votos; el PSOE, el 27,06%, y, Vox, el 8,77%.

Aranda ha recibido a su llegada a Azcón y Feijóo, que han bajado juntos del coche pasadas la una de la tarde. En la puerta del restaurante le esperaban además cuatro mujeres arregladas para la ocasión.

—¿Tú has oído hablar de las chicas de oro?—, ha preguntado el presidente de Aragón a Feijóo señalando a unas históricas afiliadas del partido. —¡Siempre al pie del cañón!—.

—Además, llevan mucho oro—, ha respondido el líder del PP.