Puente desconoce si el 2 de febrero se podrá reanudar el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

El Ministerio de Transportes calculó que serían necesarias dos semanas de trabajos para reanudar la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). El “horizonte”, según indicó el pasado lunes el ministro Óscar Puente, era reabrir la línea el 2 de febrero; sin embargo, en la mañana de este lunes, ha indicado en una entrevista en La Hora de La 1 de TVE que desconoce si podrá cumplirse ese plazo debido a que no cuentan “todavía con el permiso del juzgado para actuar en todo el tramo de vía”.

“No sé si vamos a poder llegar al día dos por una razón, y es que no tenemos todavía el permiso del juzgado para actuar en todo el tramo de vía. Entonces, eso nos está retrasando un poco”, ha detallado Puente antes de explicar que, aun así, están trabajando “en catenaria, haciendo acopios, etcétera” para que en cuanto cuenten con el permiso para actuar en la vía, los trabajos se realicen con mayor rapidez. “En función de eso, veremos si llegamos al día 2 de febrero o si todavía nos retrasamos un poco más, pero no es algo que esté en este momento en nuestra mano”, ha añadido.

El ministro ha repasado este lunes la cronología del accidente y ha relatado que los servicios de emergencia se trasladaron al lugar de los hechos “en un periodo muy breve” y comenzaron a atender a los heridos en el Iryo, el tren más accesible, y posteriormente a los afectados del Alvia, que se encontraba a más de 500 metros de distancia, “en la más absoluta oscuridad”.

“Tiene un punto de crueldad cargar sobre los servicios de emergencia porque no fueron al Alvia en menos tiempo”, ha dicho el ministro. “No dispongo del dato de cuánto tardan en llegar los servicios de emergencia, porque no dependen del Ministerio. Se personan en el lugar de los hechos en un periodo muy breve. Cuando llegan, lo primero que ven es el Iryo. Ahí había heridos y es lo más lógico que lo atiendan primero”, ha añadido.

Puente insiste en que ahora hay que investigar sobre cuáles son las causas para que descarrile un tren “en plena recta sin sobrepasar los límites de velocidad” y ha admitido que no sabe lo que se tardará en conocer la respuesta. Además, ha recordado que la rotura se ha producido en un raíl nuevo, fabricado en 2023, instalado en ese punto en mayo y junio de 2025. “La línea Madrid-Sevilla se ha renovado de manera integral. [...] Ningún maquinista alertó, desde octubre, de ninguna anomalía” en ese tramo, sostiene.

Y ha destacado que el análisis de la vía un día antes del accidente no habría evitado la tragedia: “aunque hubiera habido una auscultación el día antes, no habríamos visto nada, es decir, la ocultación no nos hubiera ofrecido ninguna información relevante”, ha indicado Puente en TVE.