Renfe lanza un plan alternativo ante la previsión de que la línea Madrid-Andalucía no se restablezca antes del 2 de febrero

La línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía no estará restablecida totalmente hasta el próximo lunes 2 de febrero, según la previsión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, después del accidente de trenes registrado en Adamuz (Córdoba) este domingo. Mientras se trabaja en la recuperación de la normalidad, Renfe ha lanzado un plan alternativo de transporte.

La programación de Renfe combina trayectos por tren y carretera en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, en ambos sentidos, lo que incrementará los tiempos de viaje. “Dicho dispositivo está diseñado para garantizar la movilidad de las personas viajeras que deban desplazarse por motivos estrictamente necesarios”, indica Renfe en un comunicado.

Los servicios especiales entre Madrid, Sevilla y Málaga combinarán el trayecto en tren con un tramo realizado por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba. La compañía también los ofrecerá entre Madrid, Sevilla, Cádiz, Granada y Almería por vía convencional. Los viajeros pueden solicitar el reembolso gratuito de su billete original y adquirir uno nuevo correspondiente a los servicios incluidos en el plan alternativo o realizar un cambio con devolución de la diferencia. Puede consultar todos los horarios en taquillas, agencias, en la página web o a través de 91 232 03 20.

Según estima Transportes, la conexión entre la Comunidad de Madrid y Andalucía estará interrumpida durante unas dos semanas, lo que supone una circunstancia especialmente extraordinaria para dicho servicio. El siniestro ha dejado al menos 40 muertos y 41 personas hospitalizadas. En los dos convoyes siniestrados viajaban cerca de 500 personas, 294 en el Iryo Málaga-Madrid y 184 en el Alvia Madrid Huelva.

“Hoy tenemos que terminar el tema de despejar si hay o no más personas allí y lo que Adif plantea es abordar una de las dos vías que no tiene dañada la catenaria y pasar con marcha por ahí”, ha indicado luego Puente en Cadena Ser. Es posible que la circulación por Adamuz se restablezca antes por una de las vías, pero con las funciones al completo. “El día 2 o 3 de febrero podríamos tener las dos vías operativas”, ha agregado el ministro.

En sucesivas entrevistas a lo largo del día, Puente ha abordado también la cuestión de la rotura confirmada de la vía, donde se centran las indagaciones de los investigadores, que siguen trabajando en la zona. De momento, ha asegurado el ministro, desconocen si se trata de la “causa” o una “consecuencia” del siniestro,. “La Comisión de Investigación de Accidentes nos dice que están recopilando datos”, ha explicado el ministro en TVE, donde ha insistido en que no ha podido constatar todavía si se trata de la causa o de consecuencia del siniestro.

“Es otra tesis más. Rotura de vía hay, tenga en cuenta que el tren ha destrozado una parte muy importante de la infraestructura”, ha señalado el ministro. “Hay un primer punto de rotura de la vía a parir del cual se considera que ha producido el descarrilamiento, pero es un indicio más, hay que determinar si es la causa o la consecuencia”, ha remachado. “El carril está roto en muchos puntos y se trata de determinar si es causa o consecuencia (...) Roturas hay muchas, hay 200 metros de vía levantados, retorcidos. Sí que hay una primera que parece que es la que nos indica el punto donde el tren ha descarrilado. Hay que determinar qué es lo que ha pasado ahí”, ha reiterado el ministro en Cadena Ser. “El maquinista del Iryo habla de un enganchón (...) La infraestructura es lo suficientemente nueva como para que no pensemos en ella como una causa, pero también está lo suficientemente testada como para que no tenga vicios de juventud. Dudamos mucho de que la infraestructura tenga el problema. O la infraestructura o el tren o alguna otra causa, o algunas en concurrencia”, ha sostenido.