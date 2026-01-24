Renfe asegura que conoció “de forma inmediata” el siniestro de su Alvia y avisó a las autoridades sanitarias

La primera comunicación de la empresa pública con el tren es de las 19.46, tres minutos después de la colisión, y se realiza con la interventora porque no se conseguía dar con el maquinista, fallecido en el choque

El desconcierto creado por parte de algunas autoridades públicas con distintos cambios en el relato y cronología de la actuación llevada a cabo en los centros de control del gestor de la infraestructura ferroviaria Adif y de la operadora Renfe, tras el siniestro del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), ha movido a esta última a ofrecer más detalles. Renfe insiste en que supo del descarrilamiento de su tren Alvia 2384 “de forma inmediata” y que, igualmente, comenzó a dar traslado del siniestro a los servicios de emergencia apenas cinco minutos después del accidente.

Desde la operadora se explica que, “una vez realizada una revisión completa y definitiva de las comunicaciones realizadas el día 18 de enero, podemos confirmar que Renfe tuvo conocimiento del accidente inmediatamente después de que se produjera y así se le trasladó a las autoridades sanitarias”. En esta nueva revisión de las comunicaciones, seis días después de la tragedia, han participado los máximos responsables de seguridad.

La compañía que preside Álvaro Fernández Heredia ha hecho público un listado de llamadas para corroborar lo que parece una versión más completa sobre la gestión de la emergencia desde sus dependencias.

La primera comunicación con el Alvia accidentado, que cubría la ruta Madrid-Huelva, se produce a las 19.46 y 24 segundos, tres minutos después de la colisión con un Iryo que viajaba desde Málaga a Madrid. “La interventora del tren Alvia 2384 informa de un accidente grande, indicando que se ha golpeado fuertemente la cabeza, que ha perdido el conocimiento, no se encuentra bien y no sabe dónde está”, argumenta la empresa. En la conversación de la trabajadora de Renfe, adelantada con archivos de audio por EL PAÍS, se aprecia a las claras la sensación de emergencia y un estado de shock por lo ocurrido.

En un paso inmediato, la mesa comercial Sur del Centro de Gestión de Operaciones (CGO) de Renfe traslada a la tripulante que “lo va a gestionar, pidiéndole calma y solicitando un momento para actuar mientras verifica la información del tren”. Tal y como indica Renfe, la interventora no sabe en qué lugar se encuentra el convoy. En realidad, el suceso ocurrió en el kilómetro 318 de la línea Madrid-Sevilla, punto de la localidad cordobesa de Adamuz en que Adif cuenta con una estación técnica.

A las 19.48 y cinco segundos, la interventora del tren Alvia 2384 vuelve a llamar, indicando la importancia del accidente. Tanto Renfe como Adif tienen a esta persona como única interlocutora en el Alvia al haber fallecido (aún no había noticia de ello) el maquinista en el choque con el convoy de Iryo. En este punto, “la mesa comercial Sur-CGO indica que está gestionando asistencia de sanitarios” y se sigue sin tener noticia del maquinista del tren Alvia 2384. Han pasado cinco minutos desde la colisión y aquí podrían situarse los primeros intentos de contacto con el servicio de emergencias.

“A partir de estas comunicaciones se continúa teniendo contacto con la interventora que, a pesar de su estado, alerta en todo momento de la gravedad de la situación”, añade Renfe.

Pasados ya siete minutos desde el descarrilamiento del Iryo en el kilómetro 318 de la línea Madrid-Sevilla, la interventora del Alvia “indica que hay más heridos”. Son las 19.50 y 46 segundos. En la respuesta, siempre desde la mesa comercial del Sur-CGO, se traslada a la interventora que están en Adamuz (Córdoba). En el centro de control de Renfe se ha podido constatar que el tren está parado. Desde Renfe se explicó días atrás que su tren estaba dotado de sistema de geolocalización GPS, pero en el centro de control de la circulación de Adif solo puede constatarse su presencia en un determinado circuito, no su estado (sobre las vías, descarrilado, impactado, volcado, etcétera). “No hay tecnología en el mundo para determinar en los paneles de control cómo se encuentra el tren. De haberla, la tendríamos”, aseveró este viernes en rueda de prensa el presidente de Adif, Pedro Marco.

Continuando con la secuencia aportada por Renfe, desde el lugar de los hechos se explica al personal del GCO que “los viajeros han roto los cristales y se están bajando del tren”. La mesa comercial del Sur de ese centro de control de Renfe vuelve a trasladar que “están gestionando la asistencia de sanitarios”. Todo esto ocurre mientras la interventora continúa en el Alvia. Renfe asegura que se intentó contactar con el maquinista durante todo este proceso. Atendiendo al relato de distintos viajeros, ellos mismos llamaron insistentemente desde el interior de los vagones al 112.

“Como ya es conocido, posteriormente a esas comunicaciones iniciales, a las 20:01:20 el CECON (Centro de Coordinación Nacional de Seguridad y Emergencias de Renfe) pone en conferencia al 112 de Madrid con el CASH24 (Centro de Autoprotección y Seguridad Nacional) de Adif”. El 112 indica que “ha descarrilado un tren en los cambios de la vía 1 de la estación de Adamuz y que hay un tren en la vía contigua que ha resultado afectado con heridos”, concluye Renfe.