El Seprona localiza al perro ‘Boro’, perdido tras el accidente de Adamuz, pero el animal huye y sigue desaparecido

Ana García, una de las supervivientes del accidente ferroviario cerca de Adamuz (Córdoba), relataba el lunes ante los periodistas la trágica situación que vivió. Tras contar cómo los bomberos la rescataron a ella y su hermana, que permanece en la UCI, la joven de 26 años miraba a las cámaras de El Programa de Ana Rosa. “Aprovecho para buscar a mi perro. Por favor, si podéis ayudar a buscar a los animales, que son familia también”, decía entre lágrimas. Decenas de voluntarios se pusieron entonces en marcha, muchos del Partido Animalista en Córdoba, para intentar localizar al can, que se llama Boro y que ha sido visto este martes por miembros del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en una finca a las afueras, aunque ha escapado asustado y no han podido rescatarlo. Su búsqueda prosigue este miércoles.

La joven es malagueña y trabaja en Madrid, pero había acudido con su hermana a pasar el fin de semana en su ciudad. Tras el accidente le perdió la pista a Boro, que había viajado con ellas. “Y es familia”, aseguraba la joven, que este lunes acudía con su familia a Adamuz, cojeando y con la pierna escayolada para intentar encontrar a su mascota. También repartía por los negocios de la localidad unos carteles con la foto del animal, una mezcla de schnauzer y perro de agua. “Se busca a Boro. Perdido en el accidente de Adamuz. Cualquier información es útil”, dice el texto, que se puede ver en distintos establecimientos adamuceños. Según cuenta la familia el can, al que se le perdió la pista justo en el accidente, es muy asustadizo y no es fácil que responda ante la llamada de extraños.

Tras volver a Córdoba para visitar durante la mañana del martes a su hermana en la UCI, Ana volvía a después al pueblo cordobés en busca del perro. No lo hacía sola. La joven contaba también con el apoyo de miembros del Partido Animalista de Córdoba y un grupo de voluntarios de distintas sociedades protectoras que han viajado de manera voluntaria hasta la sierra para participar en la búsqueda. Durante la mañana y la noche del lunes y el martes, varios jóvenes se dividieron en grupos para recorrer el entorno de las vías —las partes accesibles y cuyo acceso no estaba controlado por la Guardia Civil— e intentar así localizarlo. También preguntaban a cualquier persona que encontraran trabajando en el campo por si alguno hubiera visto al animal.

Finalmente, esta tarde ha sido una patrulla del Seprona la que ha visto a Boro, en una finca del pueblo. Lo han llamado y han intentado acercarse a él, pero cuando estaban más cerca el animal ha huido totalmente asustado. “No lo han podido coger”, subrayaban desde el instituto armado, donde confían que antes o después Boro responda y pueda ser rescatado. Mientras, la familia de las hermanas García subrayan que, aunque están contentos del avistamiento, no se quedarán tranquilos hasta que el perro vuelva con ellas.