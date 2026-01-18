Un hombre muere de un disparo en la puerta de su casa en El Algar (Cartagena)
La víctima ha fallecido delante de la vivienda antes de poder ser evacuado a un centro hospitalario
Un hombre de 41 años ha fallecido en la madrugada de este domingo tras recibir un disparo en la puerta de su casa en la diputación de El Algar, perteneciente a Cartagena, en la Región de Murcia, informa el servicio de emergencias 112.
El fallecido ha sido encontrado con una fuerte hemorragia y tendido en la puerta de su vivienda poco después de escucharse una fuerte detonación, según testimonios de vecinos citados por el 112.
Fallecido un hombre por herida de arma de fuego en El Algar, #Cartagena.— 112 Región de Murcia (@112rmurcia) January 18, 2026
Han intervenido:
🚑 #061Murcia
🚔@policia_lo51167
🚔 @GuardiaCivil
➡️https://t.co/3wtfVySIAV
La víctima residía en un duplex situado en la calle Juan XXIII de la localidad, a unos 18 kilómetros de Cartagena, según la fuente, que no ha informado de más detalles de lo ocurrido ni ha indicado si se ha realizado alguna detención.
El 112 ha recibido varias llamadas que alertaban del suceso y se han desplazado a la zona de inmediato patrullas de la Guardia Civil, la Policía Local y una unidad móvil de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Los servicios sanitarios han intervenido con rapidez pero, dada la gravedad de las heridas, el hombre ha fallecido en el lugar del suceso antes de poder ser evacuado a un centro hospitalario, ha señalado el 112.
