Ir al contenido
_
_
_
_
España
Yihadismo

La Audiencia Nacional condena a seis años y medio de cárcel a dos hombres por exaltar el terrorismo yihadista en Melilla

Difundían vídeos violentos en redes sociales y adoctrinaban a jóvenes en reuniones presenciales

Melilla
Liliana Ochoa
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La Audiencia Nacional ha condenado a dos hombres a seis años y medio de cárcel por haber impulsado una “intensa labor” de exaltación del terrorismo islámico en España. En concreto, por adoctrinar a jóvenes de Melilla en reuniones presenciales y por publicar en redes sociales imágenes, vídeos y audios de “alto contenido violento”, en el que invitaban a “combatir a los enemigos del Islam” y defendían que las mujeres con burka estaban “más cerca del paraíso que las que no se tapan”.

Los magistrados consideran que Rachid Akouad y El Ourdani Zaroith, de nacionalidad marroquí, actuaron como “vector de la ideología radical yihadista” entre 2015 y 2022. Por ello, les condenan como autores de un delito de adoctrinamiento terrorista para la incorporación a una organización o grupo terrorista.

Según recoge la sentencia, ambos asumieron y exaltaron los postulados del ideario del Estado Islámico y la “visión ultraortodoxa del Islam”. Y, poco a poco, invitaron “a terceros” a sumarse.

Zarioh empezó en Facebook, con un perfil que “llegó a contar con 267 seguidores”. Publicaba contenido en abierto “en favor del ideario terrorista”: combatientes con banderas, imágenes belicistas contra Occidente e Israel. Culpaba a “Occidente” de “los males que sufre la población musulmana”.

En la lista de mensajes que difundía constan también fotos de cuerpos desmembrados o decapitados y vídeos en los que se criticaba la vestimenta de las mujeres, a la que atribuía “la culpa del aumento de los niños frutos del adulterio”. Además de valerse de la red social creada por Mark Zuckerberg, compartía las publicaciones por WhatsApp y Telegram.

En su casa en Melilla, encontraron “numerosos discursos o sermones” de predicadores del “salafismo radical”, una rama del Islam en consonancia con los postulados de organizaciones terroristas. También hallaron vídeos sobre combates, entrenamientos militares y ataques, e incluso grabaciones en las que figuran personas que fueron condenadas por terrorismo yihadista por la propia Audiencia Nacional.

Los magistrados también destacan que Zarioh mantuvo conversaciones con su sobrino menor de edad, de 12 años. Señalan que se prevalió de su “relación de parentesco” y de su “ascendencia” sobre él para formarle en los postulados propios de organizaciones de terrorismo yihadista.

Clases de artes marciales a jóvenes de Melilla

Por su parte, consta que Akoudad se valió de internet para estudiar los postulados del Estado Islámico y para obtener material que luego utilizó para “formar” a jóvenes que viven en Melilla a través de WhatsApp y Telegram. Según la sentencia, el condenado llevó a varios de estos seguidores a vivir en su casa para que vieran los vídeos de adoctrinamiento. En su domicilio, tenía dos salas de reuniones que preparó con un atril y una televisión.

Además de estos encuentros, los magistrados destacan que Akoudad se reunía con estos jóvenes en sitios públicos de Melilla y les enseñaba artes marciales. Varias de estas reuniones fueron grabadas por el acusado y los asistentes.

La Audiencia Nacional condena a ambos a seis años y medio de prisión −la Fiscalía pedía siete años de prisión para cada uno− debido a la cantidad y calidad del material difundido y los canales utilizados para su publicación. Además, les inhabilita durante 12 años para trabajar en oficios educativos o deportivos. También les impone una multa de 5.700 euros a cada uno.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Diez testigos apuntan al supuesto asesino yihadista de Algeciras: “Iba a por Diego porque pensaba que era cura”

Jesús A. Cañas | Cádiz
Yihadismo Estado Islamico

El fiscal pide cinco años de cárcel para una madre por planear viajar con sus hijos a territorio yihadista: “Tengo cuatro leones”

J. J. Gálvez | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
EL PAÍS y Bodegas Riojanas amplían hasta el 31 de enero la oferta con la mejor selección de vino
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_