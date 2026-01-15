Tierras raras en Jaén: una posible transición energética para una comarca que añora su pasado minero

“En cualquier momento puede saltar la liebre y nos ponemos en el foco internacional”. Manuel Fernández, el veterano alcalde de Aldeaquemada (550 habitantes, Jaén) suspira ante la posibilidad de que el subsuelo de esta pequeña población sea un pequeño tesoro industrial por explotar. Cerca de Despeñaperros, en la frontera con Castilla La Mancha, estos montes puede albergar altas concentraciones de minerales estratégicos, entre ellos las tierras raras que hoy polarizan el debate político mundial. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esas zonas están en un Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves.

Hace ahora 35 años desde el cierre de la última explotación del distrito minero Linares-La Carolina. Los 250 trabajadores de Minas La Cruz fueron los últimos exponentes de esta potente cuenca minera en los siglos XIX y XX, cuyo declive se debió no tanto al agotamiento del mineral, sino a la falta de rentabilidad económica. Ahora, más de tres décadas después, muy cerca de donde antes hubo plomo, emergen las tierras raras como esperanza para la transición energética de varios municipios del norte de Jaén. En toda Andalucía, la Consejería de Industria, Energía y Minas ha elaborado un mapa en el que identifica casi 2.000 indicios de la posible presencia de minerales críticos y tierras raras.

La compañía australiana Osmond Resources lidera desde hace un año el proyecto Orion EU Critical Minerals, que investiga en 288 unidades mineras españolas, y ha obtenido los primeros resultados para una posible explotación de las llamadas tierras raras. Este grupo de 17 elementos químicos (escandio, itrio y los 15 lantánidos) es crucial para la tecnología moderna usados en teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos y armamento, aunque también es cierto que resultan difíciles de extraer y procesar, debido a que se encuentran mezclados en minerales.

Las primeras exploraciones mineras de esta firma han confirmado altas concentraciones de minerales considerados estratégicos por la Unión Europea. En concreto, el último sondeo realizado revela la existencia de un sistema mineralizado de gran escala, con presencia de titanio, circonio, hafnio y tierras raras en el entorno de Sierra Morena oriental, según ha publicado la compañía australiana en su web. La zona incluye a los municipios de Aldeaquemada, Castellar, Montizón y Santisteban del Puerto, una de las comarcas más deprimidas y castigadas por la despoblación en la provincia de Jaén.

“Es algo que puede generar empleo y riqueza en el pueblo, aunque estamos ante un proceso aún muy largo”, señala el alcalde de Aldeaquemada al valorar los resultados de los sondeos realizados en las fincas locales La Parrilla y El Nevazo, y también en la de La Alameda del vecino municipio de Santisteban. Sin embargo, Fernández apela a la prudencia y advierte de que los parajes que son susceptibles de tener tierras raras son Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves por la presencia del águila imperial o el lince ibérico, entre otras especies. “Aunque las perforaciones no se hicieran en superficie, sí que será preceptivo antes un informe de impacto ambiental”, advierte el regidor jiennense.

La firma Osmond Resources Ltd trabaja con la hipótesis de que Jaén puede convertirse en uno de los yacimientos más relevantes de Europa en titanio, circonio y tierras raras, materiales que Bruselas considera claves, por su papel en la transición energética, la industria tecnológica y la fabricación de componentes para energías renovables.

Unos 50.000 mineros horadaban los suelos de la comarca minera de Linares-La Carolina en las primeras décadas del siglo XX. En los años sesenta, la innovación tecnológica hizo que las industrias automovilísticas, que eran los principales consumidores de plomo para las baterías y los faros, redujeran sus pedidos hasta unos niveles que comprometían la viabilidad de los yacimientos mineros.

Las tierras raras son ahora una opción para la transición energética. Esta zona del norte de Jaén ya fue objeto de exploraciones entre las décadas de 1950 y 1970, inicialmente por su contenido en uranio y torio, y aquellos trabajos no derivaron en explotaciones industriales, en parte por las limitaciones técnicas de la época.

Ahora, la situación es muy diferente. El proyecto se enmarca en la estrategia de la Unión Europea para asegurar el suministro de materias primas críticas, reduciendo la dependencia de terceros países y la empresa australiana está a la espera de un estudio preliminar antes de valorar una posible explotación.

La minería es un sector productivo estratégico en Andalucía, comunidad que sostiene casi el 40% de la industria extractiva nacional. Y en este contexto, el Gobierno andaluz (PP) ha elaborado un mapa en el que identifica casi 2.000 zonas con “indicios de una posible presencia” de 19 minerales críticos y tierras raras en la comunidad. La ambición del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con las tierras raras de Groenlandia en contra de la comunidad internacional, ha disparado el interés por estas materias primas fundamentales en el desarrollo de las nuevas tecnologías

En el mapa ha colaborado el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), que estudia y peina el mapa de los minerales críticos y de tierras raras en la comunidad, para así dar con los puntos de la región donde las empresas explotar estos recursos.

En el caso de las tierras raras, el mapa andaluz considera que éstas se encuentran asociadas a yacimientos de otros minerales, formando parte de su red cristalina, como la barita o los granates. Las zonas con mayor potencialidad minera de barita están al norte de Córdoba y Jaén. Además, Andalucía es el primer productor europeo en estroncio, localizado en Granada, y el segundo de cobre. También el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en su propuesta del Plan de Acción de las Materias Primas Minerales 2025-2029, identificó la zona occidental de la región como estratégica en la búsqueda de metales críticos.