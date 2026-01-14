Exteriores recomienda a los españoles en Irán que abandonen el país

La grave crisis que atraviesa Irán, con manifestaciones masivas por todo el país duramente reprimidas por el Gobierno de la República Islámica, han llevado al Ministerio de Exteriores español a actualizar este miércoles sus recomendaciones para viajeros españoles. Exteriores recomienda a los ciudadanos españoles que se encuentran en el país que lo abandonen “haciendo uso de los medios disponibles“, y advierte que la mayoría de las aerolíneas han suspendido las operaciones. En el país hay menos de 150 nacionales de España registrados en la Embajada en Teherán.

El ministerio de José Manuel Albares destaca que, debido a la situación “de gran inestabilidad que vive Irán y la región, se desaconseja completamente viajar” al país. Hasta la fecha han muerto 2.600 por la represión de las fuerzas del régimen, según una estimación de la ONG con sede en EE UU HRANA (siglas en inglés de Agencia de Noticias de Activistas en Derechos Humanos).

En las recomendaciones de viaje del ministerio para Irán, se insiste en que la situación es “inestable en todo el país”, con “numerosas muertes y detenciones de manifestantes”, y con las telecomunicaciones desde el pasado 8 de enero, “incluyendo Internet y la entrada de llamadas telefónicas provenientes del extranjero”.

Además, la mayoría de aerolíneas, advierte Exteriores, han suspendido sus operaciones y, por ello, el ministerio recomienda “verificar con la compañía aérea la situación de las conexiones aéreas ya que estas pueden verse modificadas por la evolución de la situación”. Las fronteras con Armenia, Turquía, Azerbaiyán y Turkmenistán están abiertas para ciudadanos extranjeros. No obstante, advierte el ministerio que los extranjeros que residan en Irán con un permiso de trabajo “deben tramitar una autorización de salida cada vez que deseen salir del país” y que esa “autorización debe gestionarla la empresa para la que trabaje con antelación suficiente”.

“La embajada no tiene ninguna capacidad de autorizar la salida de Irán de los ciudadanos españoles que se encuentren aquí, ya que es una cuestión que depende enteramente de las autoridades y la ley iraní”, precisa la nota publicada este miércoles en la web del ministerio.

“Se recomienda permanecer atento a las redes sociales y otros medios de comunicación de la Embajada de España en Teherán, una vez se restablezcan las comunicaciones por internet”, añade Exteriores.

En junio de 2024 ya fueron evacuados 40 españoles por tierra a Armenia, por carretera, con motivo de los ataques aéreos de Israel y EE UU.