Cádiz se entrega a la batalla por las mejores coplas de su Carnaval con 123 agrupaciones de adultos

Cádiz, por mucho que se lo proponga, nunca puede entregarse plenamente a celebrar despreocupada la Navidad. Mientras las luces titilan en las calles y los comercios bullen, la gran fiesta de la ciudad se mueve oculta entre locales de ensayo y talleres de artesanos a pleno rendimiento. Apenas cinco días después de despedir a los Reyes Magos y con esos polvorones rezagados aún camuflados en las bandejas de dulces, el Gran Teatro Falla de Cádiz alza el telón este domingo a su Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC), el mismo que se extenderá hasta que la fiesta explote en la calle el próximo 14 de febrero.

Más allá de lo tempranera de esta edición de este 2026, el certamen llega cuajado de ausencias y vueltas de grandes autores que marcarán el resultado de esa Gran Final del 13 de febrero en el que saldrán los ganadores por modalidad. Este año, en la modalidad de adultos participarán 123 agrupaciones de adultos —18 coros, 53 comparsas, 45 chirigotas y siete cuartetos—, 38 en la categoría de infantiles y 18 en la de juveniles. La cifra de concursantes de adultos es sensiblemente menor que el año anterior —una decena menos— y definirá la duración del propio certamen, que tiene previstas 17 sesiones en su primera fase, preliminares. Las sesiones, de entre siete y ocho grupos, se extenderán hasta el 27 de enero y arrancan con polémica después de que este viernes, a escasas horas del inicio 40 agrupaciones hayan firmado un comunicado, con amenaza de desplante incluida, en contra de que el Ayuntamiento pretenda sustituir la figura del regidor de escena, Jose Antonio Benavides, por un equipo de técnicos. Tras este primer corte y un descanso de dos días, comenzarán los cuartos de final —del 30 de enero al 5 de febrero—, seguidas de las semifinales —del 8 al 11 de febrero— y la Final del 13 de ese mes.

Los temas que despuntarán en las letras de este año son una de las grandes y divertidas incógnitas que se guardará el concurso, hasta su inicio. Día tras día de la fase de preliminares, las agrupaciones jugarán con el efecto sorpresa del tipo (caracterización) y letras que ocultan los nombres con los que participan en el certamen. Por temas internacionales, nacionales y locales no será: de Trump y sus controvertidas decisiones a la marcha del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza por abusos sexuales, pasando por el gran apagón o los casos de corrupción que azotan a los grandes partidos.

Integrantes del cuarteto ´Ku Klux Klan Klan´ durante su actuación en la final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) celebrada el pasado año Román Ríos (EFE)

Este año será el de la consolidación de la sensación de relevo que se viene notando en la modalidad de chirigotas —quizás la más afamada más allá de Andalucía—, desde hace al menos un año. Si una de las grandes sorpresas del COAC de 2025 fue que esta modalidad la ganase Los calaíta, una agrupación prácticamente nueva que había llegado por primera vez a la Final, este año la novedad es la ausencia del chirigotero reciente más laureado, José Luis García Cossío, Selu. El pasado mes de octubre el prolífico autor confirmó que se retiraba definitivamente del certamen, después de 34 chirigotas con las que consiguió alcanzar la final con 25 de ellas —de las que cinco fueron primeros premios, otros cinco segundos, ocho terceros y cinco cuartos—.

A la ausencia de El Selu se suma también este año la falta de otros chirigoteros conocidos como Antonio Pedro Serrano el Canijo o Kike Remolino. Por contra, se consolida el regreso de otro afamado autor José Guerrero Yuyu, que tras estar varios años retirado, ya regresó en 2025. En todo este escenario cambiante con primeros espadas borrados del Concurso, está por ver si se asientan en el podio de la modalidad los nuevos nombres que despuntan, como Alejandro Pérez el Peluca, autor del primer premio del año pasado, Los Calaita, y que este año probará suerte Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción).

Frente a este panorama cambiante de las chirigotas, en las comparsas la clave girará en el regreso —tras un año de parón— de uno de sus más afamados autores, Antonio Martínez Ares. El comparsista, con una legión de fans, se enfrentará a otro grande de la modalidad, Jesús Bienvenido, no menos conocido. El duelo, aunque concentra gran interés, no será el único aliciente de esta modalidad, que vive una etapa dulce, hasta el extremo de que es donde más agrupaciones compiten, hasta 53. Por detrás le siguen las chirigotas, la espectacularidad de los coros —los grupos más numerosos en componentes— y la mordacidad de los siete cuartetos.

El Concurso —que en su primera fase se retransmite en la televisión local Onda Cádiz— no será el único guiño que vive la ciudad como preparación al Carnaval que se viene. Mientras que las agrupaciones se disputan el primer premio sobre las tablas del Falla, los siguientes fines de semana comenzarán a poblarse de degustaciones gastronómicas gratuitas que sirven como excusa para escuchar coplas de años anteriores o antologías de agrupaciones. La primera parada de estas citas será la tarde de este mismo sábado, en la plaza Fragela —sede del Teatro Falla—, con la Pestiñada. Le seguirán la Ostioná —25 de enero—, la Erizada y la Mejillonada —ambas, el 1 de febrero—, la Gambada y la Chicharronada —ambas el 8 de febrero—. Cinco días después de la Navidad, Cádiz ya está lista para el Carnaval.