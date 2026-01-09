El Gobierno andaluz no ve irregularidades en el contrato otorgado a dedo al cantante José Manuel Soto

El Gobierno andaluz (PP) no aprecia irregularidades en el contrato otorgado a dedo al cantante José Manuel Soto por 14.762 euros para diseñar su proyecto Senderos del Rocío, aunque sí le reclama 30.000 euros por gastos inconvenientes incluidos en dos subvenciones a dedo que suman 550.000 euros. La Oficina Antifraude denunció hace un año supuestas irregularidades del contrato menor tras una denuncia del partido Por Andalucía, pero ahora el organismo fiscalizador ha archivado sus pesquisas porque el Gobierno ha revisado de oficio el expediente de contratación. En dicha revisión, el Ejecutivo autonómico no aprecia irregularidades, pero la última palabra la tiene el Consejo Consultivo, que se pronunciará al respecto el próximo mes en el ámbito administrativo. Mientras, en el penal el Juzgado 10 de Instrucción de Sevilla investiga dicho contrato.

“El contrato en tela de juicio cumple de manera escrupulosa la Ley de contratos del sector público. Hemos puesto a disposición de la Oficina Antifraude y el Consejo Consultivo toda la documentación requerida, desde la propuesta de encargo, la tramitación administrativa, así como los documentos contables fiscalizados por la Intervención y por supuesto el documento y entregable del contrato. Se ha cumplido al 100% el objeto del mismo, según dicta la normativa”, asegura un portavoz de la Consejería de Turismo y Acción Exterior.

Senderos del Rocío es un proyecto de 12 rutas que atraviesan Andalucía desde las ocho provincias y culminan en la ermita de El Rocío. Con el Camino de Santiago como espejo, el Ejecutivo andaluz ha invertido 722.000 euros en los senderos de la provincia de Huelva el año pasado, después de que un equipo formado por Soto diseñara la docena de rutas.

En su primer análisis, la Oficina que lucha contra el fraude en Andalucía instó a la Junta a anular el contrato tras detectar “vicios de nulidad” y considerar que en vez de otorgarse a dedo a Soto, debió invitarse a tres empresas para contar con concurrencia competitiva. El objeto social de la empresa creada por el cantante, Camino de Andalucía SL, estaba destinada a “actividades artístico-musicales” y no debió recibir el dinero público para un proyecto de rutas turísticas, lo que comporta un vicio de nulidad en la adjudicación del convenio, estimó el organismo fiscalizador. Sin embargo, ahora la Oficina Antifraude no estudia el fondo del asunto, sino que arguye que puesto que la Junta analiza su legalidad, procede a archivar su expediente abierto.

“La Junta está mintiendo abiertamente. No se ha producido ningún archivo, sino que es la Consejería competente como responsable del asunto la que ahora debe asumir la declaración de nulidad del contrato con José Manuel Soto. Nos sorprende de todas formas que Antifraude archive antes de la resolución final de la Junta de Andalucía, no es lo habitual, desde luego”, ha censurado el diputado de Por Andalucía José Manuel Gómez. Esta formación política remitirá al Consultivo información suplementaria a la de la Junta, como las grabaciones de los programas de televisión en los que Soto intervino detallando sus ayudas públicas. Mientras, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha replicado que la Oficina Andaluza, dirigida por el juez Francisco de Paula Sánchez, “no es un órgano judicial, sino que está nombrada por el PP”. “Su imparcialidad al menos está entre comillas”, ha añadido.

Al margen del contrato menor, la Consejería le reclama 30.000 euros a Soto por gastos inconvenientes incluidos en una de las dos subvenciones a dedo que recibió por conceptos como la elaboración de una página web y mercadotecnia. La Junta rechazó las alegaciones del artista, lo puso en manos de la Agencia Tributaria, y ahora Soto ha interpuesto un pleito contencioso-administrativo para evitar el pago. “No tenemos problemas, sino discrepancias. En principio los gastos eran subvencionables y a mitad de partido no se pueden cambiar las reglas del juego”, aduce el cantante.

Soto considera que toda la polémica surgida por la investigación de Antifraude se debe “a una persecución por políticos de izquierda”: “Yo estaba muy tranquilo porque no tenía mucho fundamento. Los contratos menores no tienen concurrencia. Me encargaron este estudio previo sobre los caminos al Rocío y lo facturé a través de mi empresa. Los técnicos aceptaron el proyecto, pero la sociedad no tenía ese objeto social, fue un error burocrático”, alega. El artista considera que la denuncia ante Antifraude y el juzgado obedece a una intención política: “Yo no soy la pieza de caza mayor, sino Juanma Moreno [el presidente andaluz], intentan desgastarle. Encontraron un resquicio en el proyecto exhaustivo de 90 folios que un jefe de servicio me echó para atrás varias veces”.

Soto ensalza al presidente andaluz, que hace dos años presentó el proyecto. “Seguimos siendo amigos. Lo conozco desde que llegó a Sevilla, cuando no lo conocía nadie, y me di cuenta de que era una buena persona, me cayó bien (…) Pero han ido a por mí (…) España está muy polarizada y politizada, y las personas que nos mojamos y criticamos, al final te perjudica. He pedido perdón, pero nadie te perdona, te la guardan, te la refriegan y te putean”, lamenta sobre cuando en 2023 insultó de manera grave al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y luego pidió disculpas. Soto asegura que ha sido tentado por el PP y Vox para unirse a sus listas electorales, pero ha rechazado las ofertas. “A mí me preocupa España y PP y Vox deberían unirse y aparcar sus diferencias, porque España está en manos de Bildu y Esquerra”, concluye.

En la presentación del proyecto hace dos años, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno alabó al cantante como una persona “innovadora, aventurero e inconformista” y explicó así su sintonía: “Cuando vino José Manuel a proyectar y traerme su idea, es verdad que no venía con grandes maletas, ni mochilas, ni maquetas, ni proyectos, pero sí con las ideas muy claras, mirándote a los ojos. Muy vehementemente en lo que él cree y además con la inteligencia natural que él tiene, para explicártelo (…) Eso me generó ilusión, pasión y alegría. Creo que este es el comienzo de un gran proyecto transformador para Andalucía y España”.